Başkent'te peyzaj alanlarında bahar hazırlıkları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde peyzaj ve temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı 929 personel özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde peyzaj alanlarında bahar hazırlıklarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent estetiği kadar bakımlı ve temiz bir kent hedefiyle yeşil alanlar başta olmak üzere orta refüjlerde bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

ANFA Genel Müdürlüğü pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kentin dört bir tarafında yer alan peyzaj alanlarında bahar hazırlıklarına başladı. Çevre bakım ve düzenleme çalışmaları için ANFA Genel Müdürlüğü’ne bağlı 929 personel yoğun bir mesai harcıyor.

YEŞİL VE BAKIMLI BİR BAŞKENT İÇİN

ANFA ekipleri son olarak Konya, Eskişehir, Samsun ve İstanbul Yolu'nda yer alan orta refüjler ile kent genelinde bulunan tüm yeşil alanlarda detaylı temizlik, çapalama, bakım ve budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşil alanlarda toprak zeminleri çapalayarak peyzaj düzenlemesine uygun hale getiren ekipler bahar ayları için Başkent genelinde çiçek dikimine hazırlanıyor.

Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, dal ve yaprakların daha sağlıklı büyümesi için mevsimlik budama çalışmalarına da hız veren ANFA ekipleri böylelikle yol kenarlarında ve refüjlerde bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümesinin de önünü açıyor.