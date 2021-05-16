  • BIST 1.441
  • Altın 501,046
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

Başkent'te peyzaj ve temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor

ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı 110 personel tam kapanma döneminde Konya Yolu’nda yer alan 5 kilometrelik orta refüjde çapalama, bakım ve damla sulama sistemi çalışması ile 150 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirdi.
Başkent'te peyzaj ve temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent estetiği kadar bakımlı ve temiz bir kent hedefiyle yeşil alanlar başta olmak üzere orta refüjlerde bakım, temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

ANFA Genel Müdürlüğü, tam kapanma sürecinde kentin dört bir tarafında bahar hazırlıklarını hızlandırdı. 

dji_0773-001.jpg

KONYA YOLU’DA 5 KİLOMETRELİK ORTA REFÜJE 150 BİN ADET GÜL VE ILGIN DİKİLDİ
Konya Yolu üzerinde Kepekli dönüşü ve Gölbaşı arasındaki 5 kilometrelik orta refüjde çapalama, bakım, bitki ve çiçek dikimi ile damla sulama sistemi çalışması yapan 110 kişilik ANFA ekibi, bu alanda 150 bin adet gül ve ılgını toprakla buluşturdu. 

dji_0759-001.jpg

Havaların ısınmasıyla birlikte yeşil alanlarda toprak zeminleri çapalayarak peyzaj düzenlemesine uygun hale getirdiklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şu bilgileri verdi:
“Bu alan çok meyilli ayrıca boğaz olması ve tuzlama yapılması nedeniyle yıllardır bitki dikilen ama sonuç alınamayan bir alan. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çalışmalarımızı burada yoğunlaştırdık. ANFA Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu verimli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu alana ağırlıklı olarak tuza en dayanıklı olan Ilgın bitkisi dikiyoruz. Toprak içine gömülmüş eski beton bariyerler de vardı ve bu alanı önce temizledik. Damla sulama sistemi de kuruyoruz. Daha önce buralarda çalışmalar yapılırken maalesef ölümlü iş kazaları ile karşılaşıyorduk. Şimdi bariyerin kenarına aynı zamanda alta naylon ve çulha sererek üzerine ponza taşı dökerek personelimizin de rahatça çalışacağı bir bariyer bırakıyoruz ve bu çalışmayı da bayrama kadar tamamlamayı düşünüyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ hastanesine kavuşuyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:21
  • İlçe genelinde aralıksız ilaçlama17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:19
  • Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlanacak16 Mayıs 2021 Pazar 12:53
  • Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı16 Mayıs 2021 Pazar 10:15
  • Çiğdemtepe Yenimahalle Evi’nde sona gelindi12 Mayıs 2021 Çarşamba 01:00
  • Russell Westbrook NBA tarihinin 'triple double' rekorunu kırdı11 Mayıs 2021 Salı 13:40
  • Kapalı olan esnafın gıda kolisi evlere teslim11 Mayıs 2021 Salı 03:00
  • Yenimahalle’de hem pazarcıya hem vatandaşa destek11 Mayıs 2021 Salı 01:00
  • Mamak Süper Lige adını yazdırdı10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:30
  • Şehit annelerine Anneler Günü sürprizi10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti