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Başkentte Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2005'teki Polis Memurluğu Sınavı sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başkentte Polis Memurluğu Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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