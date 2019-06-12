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Başkentte sağanağın izleri siliniyor: 3 kişi hayatını kaybetmişti

Kette su baskını sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Hafta boyu devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi’nde personel izinleri iptal edildi. 198 farklı noktada hasar tespit çalışması sürüyor.
Başkentte sağanağın izleri siliniyor: 3 kişi hayatını kaybetmişti

Ankara’da üç kişinin yaşamını yitirdiği ve su baskınlarına sebep olan şiddetli yağışla ilgili yaralar sarılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan su baskınında maddi hasar oluşan bölgelerde çalışmalarına devam ederken bir yandan da hasar tespit çalışması yapıyor. Ekipler, bilançonun belirlenmesi için 198 farklı noktada çalışıyor. Diğer yandan meteorolojik uyarıları dikkate alan belediye, su baskınlarının tekrarlanmaması için çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürüyor.

5 GÜNLÜK ‘ACİL’ GENELGESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla yayınlanan iç genelge ile ASKİ, İtfaiye, Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AKOM), Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ekipleri teyakkuza geçti. Hafta boyu devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle AKOM, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda konuşlandırıldı. Personel izinleri iptal edildi ve ilgili daire başkanlıkları acil müdahale için görevlendirildi. Görevlendirilen birimlerden birer şube müdürü, şiddetli yağışın beklendiği 5 gün boyunca İtfaiye Daire Başkanlığı’nda oluşturulan koordinasyon merkezinde nöbet tutacak. Belediye yöneticileri, 7/24 esasıyla ihbarları değerlendirerek, ekiplerin hızlı müdahalelerini sağlayacak.

HASTALIKLARA KARŞI DEZENFEKTE

Konut ve iş yerlerinde oluşan suyu tahliye çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir ekipleri suların çekilmesiyle birlikte oluşabilecek çeşitli hastalıklara karşı dezenfekte işlemlerine devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 25 ilçenin tamamında görevlendirildi ve 1000 ASKİ personeli ile 700 iş makinası da teyakkuzda bekletiliyor.

KARATAŞ’TA DERE ISLAH EDİLİYOR

Çankaya’nın Karataş Mahallesi’nde de, Büyükşehir ekipleri tarafından dere ıslah çalışmaları yapılıyor. Su taşkınının sebep olduğu tahribatın izlerini silmeye çalışan ekipler, kanalların tıkanarak taşkınlara neden olmaması için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Taş, kum, moloz ve ağaç dalları kaldırılıyor; yolları araç trafiğine açma çalışmaları sürdürülüyor.

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