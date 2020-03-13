  • BIST 95.605
  • Altın 311,564
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 10 °C
»

başkent’te salgın hastalıklarla mücadele ön planda

Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklar ve virüslere karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor.
başkent’te salgın hastalıklarla mücadele ön planda

Kent genelinde kamusal ve kapalı alanlar başta olmak üzere tarihi ve kültürel yerler, camiler ile toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını iki katına çıkaran ve kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yeni tedbirler de aldı. Büyükşehir Belediyesine ait kültür-sanat faaliyetleri geçici olarak durdurulurken; Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Sincan Kapalı Spor Salonu, Çocuk Meclisi, Hanım Lokalleri, UMEM, BELMEK, BELTEK, Mutlu ve Hüseyin Gazi Kütüphanelerinin üç hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.

dji_0583.jpg

      Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent genelinde sürdürdüğü temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği devam ediyor. 
      Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, yeni tedbirleri devreye soktu. 

ÖNCELİK TOPLUM SAĞLIĞI
      Kent genelinde teyakkuza geçen ve önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı alınacak tedbirler konusunda kriz masası da oluşturdu.
      Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında ilgili daire başkanlarından oluşan komisyon Başkent’te yapılacak tüm çalışmaları yakından takip ediyor.
       Toplum sağlığını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin salgın hastalıklar ve virüslere karşı doğru bilgilendirilmesi için broşürler dağıtırken, ANKARAY, Metro, Teleferik ve Otobüslerde pano, raket pano ve afiş çalışmaları ile ekranlar aracılığıyla da uyarılarda bulunuyor.
       AŞTİ başta olmak üzere tarihi ve kültürel mekanlar ile tüm camiler ve rekreasyon alanlarında da dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlerden asansörlere kadar her noktada sterilizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

emr_7852.jpg

KÜLTÜR-SANAT FAALİYETLERİ DURDURULDU, ORTAK KULLANIM ALANLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
      Ankaralıların salgın hastalıklardan korunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tüm kültür-sanat faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, kapalı alanlar ile ortak kullanım alanları için de yeni tedbirler aldı.
       Bu kapsamda “Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Sincan Kapalı Spor Salonu, Çocuk Meclisi, Hanım Lokalleri, UMEM, BELMEK, BELTEK, Mutlu ve Hüseyin Gazi Kütüphaneleri”nin üç hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.

emr_8043.jpg

ASKİ’DEN ÖNEMLİ DUYURU
      Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde 7/24 dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ASKİ Genel Müdürlüğü de önemli bir duyuru yaptı.
       ASKİ, hijyen tedbirleri kapsamında su borcu bulunan konut aboneliklerinde iki ay süreyle su kesintisi uygulamayacağını açıkladı.

NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine gönderildi. Görüntüler ise "FTP" adresine konuldu. (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te anti-virüs hareketi12 Mart 2020 Perşembe 10:36
  • Altındağ'da koronavirüs semineri gerçekleştirildi12 Mart 2020 Perşembe 04:33
  • Etimesgut Ampute Takımı katkı ve destekleri için Başkan Demirel'e teşekkür etti12 Mart 2020 Perşembe 02:33
  • ‘Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları’ Ankara’da başlıyor12 Mart 2020 Perşembe 01:31
  • Mamak'ta Güney Asya Rüzgarı esti11 Mart 2020 Çarşamba 04:26
  • Kızılcahamam Belediyesi kaldırım işgaline çözüm buldu11 Mart 2020 Çarşamba 03:50
  • Gölbaşı Belediyesi Atölyelerinde kamu kurumlarının mobilyaları üretiliyor11 Mart 2020 Çarşamba 03:08
  • Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'te satılan süte indirim geldi11 Mart 2020 Çarşamba 02:08
  • Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası "Emeğe Saygı Ankara Berberler Odası Semtler Arası Futbol Turnuvası” başladı11 Mart 2020 Çarşamba 01:08
  • Siteler esnafı Çanakkale'ye giderek şehitleri yad etti10 Mart 2020 Salı 03:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti