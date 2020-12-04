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Başkentte sanayi çalışanları için mesai saati düzenlemesi

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Organize Sanayi Bölgesi, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.
Başkentte sanayi çalışanları için mesai saati düzenlemesi

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 18 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sanayi çalışanları için mesai saatlerini 07.00-16.00 olarak belirlediği, ihtiyaç duyulması halinde fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesi gerektiği yönünde karar alındığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri üzerine yeniden değerlendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak düzenlendiği, işletmelerce ihtiyaç duyulması halinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki istisna hükümlerine uyulmak şartıyla, yapacakları fazla mesai veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavir gibi yardımcı sektörlerin) muaf tutulmalarına karar verildiği kaydedildi.

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