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Başkentte siyahi Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle ölmesi protesto edildi

Başkentte siyahi Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle ölmesi protesto edildi
Başkentte bazı sivil toplum kuruluşları, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti.

MAZLUMDER Ankara Şubesi öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde protestocular, "Irkçılık öldürür", "Nefes alamıyoruz" yazılı ve Floyd'un fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

MAZLUMDER Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Oğuzhan Karaman, yaptığı açıklamada, Floyd'un öldürülmesinin ABD'deki ayrımcılık ve şiddetin ilk örneği olmadığını söyledi.

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"Gerekçesi ne olursa olsun bu ırkçı tutum açık bir insan hakları ihlalidir"
ABD'de son üç yılda 498 Hispanik ve 698 siyahinin polis tarafından öldürüldüğünün insan hakları kuruluşlarınca rapor edildiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Nefes alamıyorum.' diyen vatandaşa karşı kullanılan ölçüsüz ve orantısız müdahale, sağlıklı bir ruh halini yansıtmamaktadır. Bu ırkçı ruh hali, ABD sisteminin siyahi vatandaşlara karşı bilinçli ve sistemli bir sindirme politikasının yansımasıdır. Gerekçesi ne olursa olsun bu ırkçı tutum, bütün insani değerlere aykırı, açık bir insan hakları ihlalidir. MAZLUMDER olarak yaşanan yaşam hakkı ihlallerini ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz.

ABD hükümetini insan hakkı ihlallerine acil bir şekilde son vermeye ve ırkçılığa karşı sistemin yapısında kökü değişiklikler yapmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından bir dakikalık çökme eylemi yapıldı.

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