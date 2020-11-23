Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye ceza uygulandı

Ankara'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 798 kişiye 2 milyon 59 bin 417 lira ceza uygulandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 21-22 Kasım tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye toplam 2 milyon 59 bin 417 lira ceza uygulandığı kaydedildi. Ankara Valiliği: "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 ve 22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2,059,417.00 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım."