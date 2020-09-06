Başkent’te son 7 günde ciğerimiz yandı

Başkent’te son günlerde 7 farklı ormanlık alanda peş peşe çıkan yangında yüzlerce dekarlık alan kül oldu. Kişi başına düşen orman miktarının 1 dekara dahi ulaşmadığı Ankara’da, çıkan bu orman yangınları Başkentlileri üzdü.

Başkent Ankara’da son günlerde 7 farklı noktada peş peşe orman yangını meydana geldi. Hava sıcaklıklarının artması ve insan kaynaklı etkilerle çıkan yangınlarda Başkent’teki binlerce dekarlık ormanlık alanlar kül olurken, yüzlerce yaban hayvanı ise telef oldu. Dev alevler Ankara İtfaiyesi, ASKİ, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, çevre illerden gelen itfaiye erleri ile bölge halkının yangına müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Orman varlığının az olduğu, kişi başına düşen orman miktarının 1 dekara dahi ulaşmadığı Ankara’da, peş peşe çıkan bu orman yangınları Başkentlileri üzdü. 452 bin hektar toplam ormanlık alana sahip Ankara’da, çıkan bu yangınlarla ormanlık alanının kaldığı ise henüz bilinmiyor.

15 GÜN ORMANLARA GİRMEYİN UYARISI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yurt genelindeki orman yangınları sonrası vatandaşlara seslendi ve hava sıcaklıklarının devam edeceği önümüzdeki 15 günlük süre içerisinde ormanlara girmeyin çağrısı yaptı. Orman yangınlarının yüzde 90 oranında insan hatasından çıktığı bilgisini paylaşan Pakdemirli, "Önümüzdeki 15 günlük süre içerisinde mümkünse ormanlara girmeyin. Hiçbir şekilde ateş yakmayın. Yolculuk esnasında, sönmüş dahi olsa lütfen sigara izmariti atmayın. İstatiksel olarak yangınların yüzde 90'ı insan hatasından çıkıyor. Bu 15 gün dikkat edelim. Ondan sonra yangınla ilgili riskler nemden dolayı azalıyor olacak" dedi.

Ankara’nın 6 farklı ilçesinde son günlerde peş peşe meydana gelen 7 orman yangını şöyle:

MAMAK

Mamak Hüseyin Gazi Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda 14 Ağustos günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Hüseyin Gazi Türbesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uzun uğraşların ardından yangını söndürdü.

PURSAKLAR

Pursaklar’da Çevre Yolu kenarında bulunan ormanlık alanda 16 Ağustos saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çam ağaçlarının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını yoldan geçen vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ankara İtfaiyesi ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken çok sayıda ağaç zarar gördü.

NALLIHAN’DA İKİ YANGIN BİRDEN

Nallıhan’da geçtiğimiz 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde Karakiris Dağı'nda yangın çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale edildi. Zaimoglu ve Yeşilyurt köylerinde önlem amaçlı evler boşaltılırken, köylüler de ekiplere yardım etti. Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı.

Nallıhan’da çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgeye yakın bir noktada yeniden yangın çıktı. Beyalan ve Nallıgölcük köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

KIZILCAHAMAM

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nın Göllü mevkisindeki geçtiğimiz Çarşamba günü ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak, söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

ÇUBUK

Çubuk’ta 3 Ağustos Perşembe günü Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 3 helikopter 1 İHA, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı, 7 tanker, 2 kepçe ve 1'er greyder ve dozer ile müdahale edildi. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

BEYPAZARI

Beypazarı’nda 4 Ağustos Cuma günü orman yangını meydana geldi. Yangın Bolu ili Kıbrıscık bölgesi Sakal Yaylası ile sınır olan Eyriova Yaylası Çatalçörten alanına yakın bir yerde çıktı. Alevlere karadan itfaiye ekipleri ve işçiler ile arazözler havadan da helikopter desteğiyle müdahale edildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-