Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde “Başkentte Söz Gençlikte” temasıyla düzenlenen Gençlik Çalıştayı’nda, gençlerin problemleri, çözüm önerileri ve fikirleri tartışıldı.

Ankara Kent Konseyi, Başkentli gençlerin sorunlarını, fikir ve taleplerini masaya yatırdı.

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grubu, gençlerin problemlerinin çözümü ve önerilerinin kent yönetiminde yer almasını sağlamak amacıyla Başkentli gençleri düzenlediği Gençlik Çalıştayı’nda bir araya getirdi.

Ankara’nın pek çok üniversitesinden, spor kulüplerinden, siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından katılan gençlerin oluşturduğu Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, “Başkent’te Söz Gençlikte” temasıyla Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda 1-2 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Çalıştayda; Kent Hakkı ve Katılım Atölyesi, Eğitim/Kariyer/İstihdam Atölyesi, Gençlerin Politik Ekonomisi Atölyesi, Psiko-Sosyal Farkındalık Atölyesi, Kültür-Sanat ve Spor Erişebilirliği Atölyeleri kurularak farklı alanlarda yaşanılan sorunlar, ihtiyaç ve talepler ile çözüm önerileri tek tek ortaya konuldu.

“GENÇLİĞE ÖNEM VERİYORUZ”

Gençliğe önem vermeyen bir kentin geleceğinden yoksun olacağını belirten Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Gençlik Çalıştayı’nın amacına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kent Konseylerinin asli unsurlarından bir tanesi de gençlik meclisleri adını verdiğimiz ve o kentte yaşayan tüm genç nüfusun bir araya geldiği ve temsil edildiği yapıları oluşturmaktır. Gençlik Çalışma Grubu öncülüğünde bugün sayıları 80’i bulan genç arkadaşımız bir araya gelerek kentte gençlerin yaşadığı sorunları tartışarak çözüm önerilerini değerlendirecek ve elde ettikleri raporları kamuoyu ile paylaşacaklar. Ankara Kent Konseyi olarak bu ev sahipliğini çok önemsiyoruz çünkü gençlerin önemsenmediği bir kent geleceğinden yoksun bir kent demektir. Önümüzdeki aylarda Gençlik Meclisi ile bu çalışmaların taçlanacağına ve gençlerin kendi geleceklerini kendi ellerine alacaklarına inanıyoruz.”

Başkentli gençlerin sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözüm aramak için bu çalıştayı düzenlediklerini dile getiren Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sözcüsü Halil Ecer ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de ilk defa sadece gençlerin yürüttüğü, gençlerin sorunlarını tespit ettiği ve bu sorunlara çözüm aradığı bir çalıştay düzenliyoruz. Biz burada 75 gençle 5 ayrı komite kurup gençliğin her alanda sorunlarına çözüm aramasını sağlamak adına bir araya geldik. Ankara Kent Konseyi bünyesinde bu çözümleri raporlaştırarak, karar alıcı mercilere ulaştırıp ve bu kararların da takipçisi olarak Ankara’da gençliğin problemlerini çözmede bir lokomotif görevi üstleneceğiz.”

BAŞKENTLİ GENÇLERDEN ÇALIŞTAYA TAM NOT

İki gün boyunca Başkent’te yaşadıkları sorunları tartışarak çözüm önerilerini dile getirdiklerini vurgulayan Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grubu üyeleri, Gençlik Çalıştayı’na tam not vererek düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Çağla Berfun Boztepe (Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi): “Ankara’daki gençleri bir araya getirerek, gençlerin kentte söz sahibi olabilmesi için kendi sorunlarına çözümler aradığı ve bunları gerekli yerlere ulaştırabileceği ortamlar yaratıyoruz. Ankara’daki gençlerin birlik içinde ortak akılla ortaya koyacağı ürünlerin taşıyıcısı olma görevini üstlendik.”

-Anılcan Deniz Soysal (Ankara Kent Konseyi Eğitim/Kariyer/İstihdam Komitesi Sözcüsü): “Komitemizde eğitim, istihdam ve kariyerin gençlik politikalarında nasıl bir yeri olduğunu, gençlik sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık.”

-Sena Pınar Çep (Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat ve Spor Erişebilirliliği Komitesi Sözcüsü): “Kültür Sanat ve Spor Erişebilirliği nedir? Gençlerin bu alanda katılımı neden önemlidir? Aileler nasıl bilinçlendirilir? Öğrenciler nasıl bilinçlendirilir? İnsanların hayatlarına bu alanlar nasıl entegre edilebilir? Tüm bunların üzerinde durduk, diğer oturumlarımızda da bunlara nasıl çözüm üretebiliriz onlar üzerinde ilerleyeceğiz.”

-Oğulcan Duymaz (Ankara Kent Konseyi Politik Ekonomisi Komitesi Sözcüsü): “Politik ekonomi tanımı yaparken ilk başta ekonomiden ardından sınıfsal ve sosyal eşitsizliklerden, son olarak da gençliğin problemlerinden bahsettik. Gençliğe yönelik politikanın nasıl yapılacağına dair ezber bozan bir çözüm önerisi ile gelmek istiyoruz.”

-Şakir İpek (Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Psiko-Sosyal Farkındalık Komitesi Sözcüsü): “Arkadaşlarımızla birlikte siber zorbalık, sosyalleşme ve sosyalleşememe, aile içi iletişim, Ankara kentinin sosyo-mekansal sorunları ile kayıpların gençlik üzerine psiko-sosyal etkilerini ele aldık. Daha sonra sorunlarımızı belirledik. Bundan sonra çözüm önerilerini ve fikirlerimizi kanun uygulayıcılar ve devlet büyüklerine iletmek için çalışacağız.”

-Mehmet Ayvaz (Ankara Kent Konseyi Kent Hakkı ve Katılım Komitesi Sözcüsü): “Biz gençliğin katılımcılığını da tartışıyoruz. İnsanlar yaşadığı kentin sorunlarına ne kadar dokunabiliyor ve kentle ilgili karar verme sürecine ne kadar katılabiliyorlar? Bu katılım aslında ne kadar sosyal içermeye sahip ve tüm tavana inebiliyor muyuz? Dezavantajlı grupları içerebiliyor muyuz? Buraya ulaşma imkanı olmayanlara nasıl ulaşabiliriz? İşte bu çalıştayda bunları konuşmak için bir araya geldik.”

DİJİTAL ÇAĞA UYUM POLİTİKALARI NASIL OLMALI?

Çalıştayın son gününde de görüş ve önerilerini dile getiren Başkentli gençler, yeni dijital çağda gençlerin önünü açacak politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğine ise şu sözlerle dikkat çektiler:

-Ali Tanrıverdi (Kültür Sanat ve Spor Erişebilirliği Üyesi): “Dünyamız artık küresel bir köy durumunda ve biz küresel köy haline geldikçe şehirler kapsamında da detayımız artmakta. 21. yüzyıl medeniyet ve dijital çağına eğer yönetimler daha operasyonel dokunuşlar yapmak istiyorlarsa kentlerde özellikle bu geleneksel yönetim anlayışını kırmaları gerek. Sorunları daha aktif aplikasyonlarla gençlere ve yaşlılara ulaşarak çözebilirler. Ortak aklı tesis etmek ve akıllı kentleri inşa etmek içinse dijital alt yapıyı geliştirmek lazım. Zira biz Türkiye olarak en yavaş ve en pahalı interneti kullanıyoruz bu alanda da iyileştirme yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”

-Cahit Yiğit Kolukısa (Kent Hakkı ve Katılım Komitesi Üyesi): “Akıllı kentler gençlerin fikirleri ile olgunlaşabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla planlama sürecine gençlerin de katılması gerekiyor. Gençler sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. Dolayısıyla bu planlama sürecine gençler sosyal medya ile katılabilir. Çeşitli oylamalarla, anketlerle, analizlerle gençler nasıl bir şehirde yaşamak istiyorlarsa o şehirleri kendileri tasarlayabilirler.”

-Ece Başkurt (Psiko-Sosyal Farkındalık Atölyesi Üyesi): “Teknoloji kuşağında yaşadığımız ve Z kuşağının teknolojiye dair birçok fikrinin olduğunu biliyoruz. Bu konuda gençlerin daha aktif katılımı ve fikirlerinden de faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya kullanımının da daha aktif ve pozitif yönden değerlendirmesi gerektiğini, teknoloji çağının akıllı şehirlerde de çok önemli yere sahip olduğuna inanıyorum.”

-Tilbe Tayhan (Psiko-Sosyal Farkındalık Atölyesi Sözcüsü): “Akıllı şehirler hakkında bilgi vermek için buradayım. Gençler psiko-sosyal olarak desteklenmeli. Bunlar gerekli aplikasyonlarla gerçekleştirilebilir. Komite olarak akıllı şehir konularında gençlerin sosyalleşemediğini ve yaşam alanlarının kısıtlı olduğunu, depresyon ve psikolojik sorunlar yaşadığını gördük. Akıllı şehirleri geliştirebilmek adına da gerek scooter gerekse martı gibi ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.”

-Mustafa Kemal Gökbulak (Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi): “Bu çalıştayda Ankara’da yaşayan gençlerin sorunlarının tartışılmasının yanı sıra engelli insanların da sorunları ve zorluklarının tartışılarak çözüm üretilmesi bir engelli vatandaş olarak benim açımdan çok önemli. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine, Ankara Kent Konseyi yöneticilerine teşekkür ederim.”