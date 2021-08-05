  • BIST 1.417,160
  • Altın 497,42
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,0800
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 31 °C
»

Başkentte suç örgütüne 'hayalet araç' operasyonu

Başkentte noterde çalışan elemanları aracılığıyla sahte tescil işlemleri yaparak 103 araç için 15 bankadan 45 milyon liralık kredi çeken suç örgütü üyelerine yönelik 30 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 82 zanlı gözaltına alındı.
Başkentte suç örgütüne 'hayalet araç' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekte olmayan 77 tır, 8 otobüs ve 18 traktörün sahte belgelerle tescilinin yapıldığını belirledi. Ekipler, detaylı inceleme sonucu, suç örgütünün bu hayali araçlar aracılığıyla 15 bankadan 45 milyon liralık kredi çektiğini tespit etti.

Harekete geçen polis, 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u noter çalışanı olmak üzere 130 şüphelinin yakalanması için "hayalet araç" operasyonu düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 82'si yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile koordineli düzenlenen operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, bir uzun namlulu otomatik silah, değişik çap ve markada çok sayıda tabanca, bu silahlara ait mermi, kesici delici alet ile çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Suç örgütünün, sistemli ve organize şekilde ülkeye girişi yapılmayan, gerçekte olmayan ya da hayali araçları noterlerdeki elemanlarını kullanarak tescil ettirdikleri saptandı.

Noterlerde çalışan suç örgütü mensuplarının boştaki şasi numaralarını tespit ettiği, ardından suç örgütü üyelerince gümrük müdürlüklerince hazırlanmış gibi gösterilen sahte trafik şartnamesi, ÖTV belgesi ve araç faturası düzenlendiği belirlendi.

Sahte evraklarla suç örgütünün çalışanlarının olduğu noterlere gidilerek araçların tescillendirildiği, dolandırıcılık amaçlı kurulan şirketler arasında 3-4 kez satış yapılarak araçlara gerçekte var olduğu izlenimi verildiği ve daha sonra bankalara araç kredisi için başvuruda bulunulduğu ortaya çıktı.

Bu şekilde çekilen kredilerin taksitleri ödenmezken, banka avukatlarının araçlara el konulması için arayışa girdiğinde ise araçlara ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme05 Ağustos 2021 Perşembe 13:08
  • Orman yangınlarına helikopterler saatte 30 ton su taşıyabiliyor05 Ağustos 2021 Perşembe 13:07
  • Dörtyol'daki orman yangınında 15 hektar alan zarar gördü05 Ağustos 2021 Perşembe 13:02
  • Rusya’dan S-400 açıklaması: Aceleye gerek yok05 Ağustos 2021 Perşembe 13:00
  • Azerbaycan’dan Türkiye’ye itfaiye desteği05 Ağustos 2021 Perşembe 12:59
  • Korkulan olmadı: Yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:50
  • Bakan Pakdemirli: Karabük ve Adana Feke yangını kontrol altında 05 Ağustos 2021 Perşembe 12:29
  • Yangınla mücadelede yüreklere su serpen gelişme05 Ağustos 2021 Perşembe 12:28
  • Veterinerler yangından etkilenen hayvanların yaralarını sarıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 12:27
  • Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi05 Ağustos 2021 Perşembe 12:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti