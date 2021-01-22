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Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldü. 

İhbar ve gizli tanık ifadesi doğrultusunda, bir yabancı uyruklunun örgüt mensuplarınca öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tamamı yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmalarına yönelik işlemleri sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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