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Başkent’te Tolstoy'un eseri sahneleniyor

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Altındağ Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un, “İnsan Ne İle Yaşar” adlı dünyaca ünlü eseriyle seyirci karşısına çıkıyor.
Başkent’te Tolstoy'un eseri sahneleniyor

Sezonu Fransız yazar Moliere'in ünlü eseri “Cimri” ile açan Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi şimdi de Rus yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un dünyaca ünlü eseri “İnsan Ne İle Yaşar” ile seyirci karşısına çıkıyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini Muhammet Emin Kutluca’nın yaptığı Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibinin ücretsiz oyunu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Büyük Sahne'de 21 Kasım Perşembe ve 22 Kasım Cuma günü saat 19.30’da tiyatroseverlerle buluşuyor. 

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KLASİKLER BÜYÜKŞEHİR SAHNESİ’NDE

Tolstoy'un, Allah’ın insanlara bağışlamış olduğu, en yüce duygu olan sevginin, insanlar arasında vazgeçilmez birleştirici bir değer olduğunu konu alan dünyaca ünlü eseri “İnsan Ne İle Yaşar”, Başkentli tiyatroseverlerin beğenisine sunuluyor.

Oyun için Kızılay Metro Bilet Gişelerinde ücretsiz davetiyelere ulaşabilecek olan Başkentliler; Altındağ Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibinin ‘Ölüler Kapı Çalmaz’, ‘Fareler ve İnsanlar’, ‘Mevlâna ve Şems İlahi Aşk’ adlı oyunlarını da sezon içerisinde izleyebilecek. 


 

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