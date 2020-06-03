  • BIST 108.961
  • Altın 366,536
  • Dolar 6,7416
  • Euro 7,5659
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 22 °C
»

Başkentte toplu taşıma araçlarına normalleşme düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde ayakta yolcuda yüzde 30, raylı sistemlerde ise yüzde 50 kuralıyla hizmet verilecek.
Başkentte toplu taşıma araçlarına normalleşme düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde belediye otobüslerinde ayakta yolcuda yüzde 30, raylı sistemlerde yüzde 50 kuralıyla hizmet verilmesini kararlaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, yeni normalleşme sürecinde Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda otobüs, metro ve Ankaray'daki yolcu kapasite oranlarını yeniden düzenledi.

Buna göre, şehir içi ulaşımda yolcu sınırlaması belirli kurallar kapsamında kaldırıldı. Toplu taşıma araçlarındaki sosyal mesafe yapıştırmaları kaldırılırken, maskesiz araçlara binilmemesi şartı ve otobüslerde karşılıklı koltuklarda çapraz oturma düzeni devam ettirilecek.

EGO otobüslerinde ayakta alınacak yolcu sayısı araç kapasitesinin yüzde 30'unu geçmeyecek. Otobüslerde yolcu sayısı 99 model solo araçlar için 31 oturan, 21 ayakta toplam 52 kişi, 99 model körüklü araçlar için 44 oturan, 33 ayakta toplam 77 kişi, 2007-2008 model solo araçlar için 30 oturan, 12 ayakta toplam 42 kişi, 2010-2011 model solo araçlar için 32 oturan, 12 ayakta toplam 44 kişi, 2012-2013 model körüklü araçlar için 28 oturan, 35 ayakta toplam 63 kişi olacak.

Metro ve Ankaray'da ise karşılıklı koltuk bulunmadığı için tüm koltuklarda normal oturma düzenine geçilirken, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar bu şekilde yolcu taşınacak.

Parklarda ücretsiz internet hizmeti yeniden başladı
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 70 gün önce sosyal mesafenin korunması ve toplum sağlığı için 23 noktada geçici durdurulan ücretsiz Wi-Fi uygulaması ise normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Kentte ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilen parklar ve rekreasyon alanları şunlar:

"Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, Güven Park, Gökçek Parkı, Nevbahçe Parkı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi çevresi, Cemre Parkı, Hacı Bayram Veli Cami çevresi, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, Ali Dinçer Parkı, Demetevler Parkı, Çankaya Kurtuluş Parkı, Dikmen Vadisi 1. Etap, Dikmen Vadisi 2.Etap, 50. Yıl Parkı, Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı, Esertepe Rekreasyon Alanı, Gençlik Parkı, Kuzey Yıldızı Parkı, Göksu Parkı, Mogan Gölü Rekreasyon Alanı, Altınpark ve Harikalar Diyarı"

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EPDK Başkanı Yılmaz'dan akaryakıttaki indirimi açıkladı03 Haziran 2020 Çarşamba 15:40
  • Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı03 Haziran 2020 Çarşamba 15:33
  • MSB'den haziran celp dönemi için koronavirüs önlemleri videosu03 Haziran 2020 Çarşamba 15:19
  • Bitlis'te öldürülen PKK'lı terörist, gri listede çıktı03 Haziran 2020 Çarşamba 15:16
  • Zümrüt Salim: Oğlum o yol senin yolun değil, devlete teslim ol03 Haziran 2020 Çarşamba 15:07
  • Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı03 Haziran 2020 Çarşamba 15:05
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak03 Haziran 2020 Çarşamba 14:55
  • Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı daha03 Haziran 2020 Çarşamba 14:47
  • Libya’da halk Hafter'den kurtarılan bölgelere geri dönüyor03 Haziran 2020 Çarşamba 14:45
  • Maltepe'de korku dolu anlar03 Haziran 2020 Çarşamba 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti