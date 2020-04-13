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Başkentte toplu taşımaya düzenleme

Ankara'da, 13 Nisan Pazartesi saat 06.00'dan itibaren hafta içi metro ve Ankaray'da 07.00-09.30 ile 16.00-20.30 saatlerinde 7 dakikada bir, diğer saatlerde 15 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek.
Başkentte toplu taşımaya düzenleme

EGO Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı uyarınca, toplu taşıma araçları (otobüs, metro ve Ankaray) servislerinde yeni düzenlemeye geçildi.

Toplu taşıma araçlarına oturma kapasitesinin azami yüzde 50'si kadar yolcu alınabilmesi ve oturanların yarısı kadar yolcunun da ayakta taşınabilmesine imkan sağlayacak tedbirler kapsamında 13 Nisan Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren otobüslerde kışlık servis programına geçilecek ve bütün hatlarda EGO otobüsleri tam kapasiteyle hizmet verecek.

Metro ve Ankaray'da ise hafta içi 07.00-09.30 ile 16.00-20.30 saatlerinde sefer aralığı 7 dakika olacak. Kalan saatlerde de 15 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek.

Güncellenmiş servis güzergahlarına EGO Cep'te uygulamasından ulaşılabilecek.

Toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların araçlara alınmayacak olması nedeniyle vatandaşlara tedbirli davranmaları uyarısında bulunuldu.

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