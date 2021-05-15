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Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Haymana ilçesinde römork bağlı traktörün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Başkentte traktörün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Hamza T. idaresindeki traktör ile römorku, Kirazoğlu köyü Mangal Dağı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 22 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yaralılardan Dilay Koyuncu (1), Belinay Tan (9), İlknur Akyüz (16) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybetti.

Kazazedelerin tamamının Bahçecik Mahallesi'nde yaşadığı bildirildi.

Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına hastanede başsağlığı diledi.

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