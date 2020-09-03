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Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli tutuklandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 60'ı tutuklandı.
Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 18 kilo 401 gram esrar, 1043 gram eroin, 2076 uyuşturucu hap, 1002 gram skunk, 35 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik ecza, bir hassas terazi, 5 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 260 şüpheliden 60'ı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 965 liraya el konuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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