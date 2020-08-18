  • BIST 1.092
  • Altın 474,295
  • Dolar 7,3590
  • Euro 8,7826
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Başkent’te vaka sayılarının artmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı

Başkent’te vaka sayılarının artmasıyla birlikte salgın tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske ile sosyal mesafe denetimlerini yoğunlaştırdı.
Başkent’te vaka sayılarının artmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı

Ankara’da son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış üzerine denetimler sıklaştırıldı. Emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, Başkent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske ile sosyal mesafe denetimlerini yoğunlaştırdı. Günün her saatinde maske ve mesafe denetimi yapan mobil ile yaya ekipler, kurallara uymayanlara 900 lira idari para cezası kesiyor. Ekipler, Valilik tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara getirilen kısıtlamayla ilgili de denetim yapıyor. 

VALİ ŞAHİN’DEN VİRÜS TOPLANTISI 
Ankara Valisi Vasip Şahin, videokonferans yöntemiyle Vali Yardımcıları ve 25 ilçenin kaymakamıyla görüştü. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın gündeme geldiği görüşmede, Başkent genelinde virüse karşı alınan tedbirler ve alınması planlanan önlemler değerlendirildi.

vali-sahin.jpg

BİR MİLYON KİŞİ KISITLAMADAN ETKİLENİYOR 
Ankara Valiliğince artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlem kararları açıklandı. Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. TÜİK’in son açıkladığı 2019 verilere göre Başkent’te 65 yaş ve üzeri yaklaşık 487 bin kişi bulunuyor.  Kronik rahatsızlığı olanlarla birlikte bu sayı 1 milyonu buluyor. 

DÜĞÜNLER EN FAZLA 2 SAAT 
Ankara'da taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması uygun görüldü. Ankara'da sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklanması kararlaştırıldı. 

MAHALLELERDE DENETİM EKİPLERİ GELİYOR 

20200811_154756.jpg
Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi. “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması kararlaştırıldı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…18 Ağustos 2020 Salı 09:30
  • Ankara hava durumu 18 Ağustos 202018 Ağustos 2020 Salı 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...18 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 18 Ağustos 2020 - ASKİ18 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 18 Ağustos 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 18 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?18 Ağustos 2020 Salı 09:01
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?18 Ağustos 2020 Salı 09:00
  • Milyonluk daireler yok satıyor18 Ağustos 2020 Salı 04:04
  • Mangal yasağı kalktı18 Ağustos 2020 Salı 03:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti