Başkent’te vaka sayılarının artmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı

Başkent’te vaka sayılarının artmasıyla birlikte salgın tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske ile sosyal mesafe denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ankara’da son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış üzerine denetimler sıklaştırıldı. Emniyet güçleri ve zabıta ekipleri, Başkent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske ile sosyal mesafe denetimlerini yoğunlaştırdı. Günün her saatinde maske ve mesafe denetimi yapan mobil ile yaya ekipler, kurallara uymayanlara 900 lira idari para cezası kesiyor. Ekipler, Valilik tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara getirilen kısıtlamayla ilgili de denetim yapıyor.

VALİ ŞAHİN’DEN VİRÜS TOPLANTISI

Ankara Valisi Vasip Şahin, videokonferans yöntemiyle Vali Yardımcıları ve 25 ilçenin kaymakamıyla görüştü. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın gündeme geldiği görüşmede, Başkent genelinde virüse karşı alınan tedbirler ve alınması planlanan önlemler değerlendirildi.

BİR MİLYON KİŞİ KISITLAMADAN ETKİLENİYOR

Ankara Valiliğince artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlem kararları açıklandı. Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. TÜİK’in son açıkladığı 2019 verilere göre Başkent’te 65 yaş ve üzeri yaklaşık 487 bin kişi bulunuyor. Kronik rahatsızlığı olanlarla birlikte bu sayı 1 milyonu buluyor.

DÜĞÜNLER EN FAZLA 2 SAAT

Ankara'da taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması uygun görüldü. Ankara'da sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklanması kararlaştırıldı.

MAHALLELERDE DENETİM EKİPLERİ GELİYOR



Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi. “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılması kararlaştırıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-