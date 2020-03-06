Başkent’te yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 50 artı

Bu kış kurak başlasa da Şubat ayında artan yağışlar Başkent’te bir önceki yıla göre yüzde 50 artış göstermiş oldu.

Bu yıl Başkent’te kurak başlayan kış mevsimi Ocak ve Şubat ayında yaşanan yağışlarla birlikte normal değerlerine yaklaşırken, Şubat ayında bir önceki yıla göre yağış miktarı 35,4 mm’den 70,4mm çıkarak yüzde 50 artış gösterdi.

Gazetemize konuyla ilgili önemli bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Müdürü Ahmet Uçar, “Geçen yıl şubat ayında 10 gün yağışlı geçerken bu yıl 14 gün geçti. Kurak başlayan kış, bu aylarda gelen yağışlarla birlikte normal değerlerini yakalamaya başladı” dedi.

NORMAL DEĞERLERİ YAKALIYORUZ

Uçar, “Kış başında yaşadığımız az yağışlılık son 1-2 ay içerisinde meydana gelen yağışlarla birlikte normal değerleri yakalamayı başladı. Kar yağışının çok olmadığı bir kış olsa da yağmur olarak değerleri yakalanabiliyor. Kar olsaydı daha iyi olabilirdi daha uzun süre toprak üzerinde kalırdı” bilgisini verdi.

YAĞIŞLARIN NORMAL DEĞERİNDE SÜRMESİ BEKLENİYOR

Uçar önümüzdeki aylarda yağışların normal değerlerinde sürmesinin beklediğini ifade ederek, şunları söyledi: “Mart ve Nisan ayında uzun yıllar ortalaması civarında yağış gerçekleşmesini planlıyoruz. Az yağışlılık tahmin edilmiyor. Bundan sonra normal civarında olması bekleniyor.”

İÇ ANADOLU’DA YÜZDE 80 ARTTI

Geçtiğimiz yıla oranla İç Anadolu’da bu yıl Şubat ayında yağışların yüzde 80 arttığını ifade eden Uçar, “Tabi geçen yıl Şubat ayı kurak geçmişti. Şubat ayı normalinden yüzde 20 az yağış almıştı. Bu yıl ise Şubat ayında İç Anadolu bölgesinde bir önceki döneme göre yüzde 80, normallere göre yüzde 57 bir artış söz konusu oldu.” diye konuştu.

YÜZDE 25 ÜZERİ ANKARA İÇİN İYİ BİR DEĞER

Barajların doluluk oranı ile ilgilide kısa bir değerlendirme yapan Uçar, “Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde 20’nin üzerinde. Bu da Ankara için iyi bir değerdir. Ankara’nın barajlarının yapısı gereği böyle bir özelliği vardır. Şu an uzun yıllar ortalamaları değerinde Ankara’nın barajlarında su vardır. Yüzde 27 olan şu anki doluluk geçen yıla göre bir miktar az görünse bile barajların doluluk oranı gayet iyi seviyededir” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA