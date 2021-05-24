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Başkent'te yağmur duası - Başkan Köse de katıldı

Yeterli yağışın olmaması ve kuraklıktan dolayı ürün kaybı yaşanmasının ardından Başkent’teki çiftçiler, yağmur duasına çıkmaya başladı. Yağmur dualarına katılanlar kurban keserek Allah'tan rahmet diliyor. 
Başkent'te yağmur duası - Başkan Köse de katıldı

Mevsimlerin kurak geçmesi ve kuraklıktan kaynaklı ürün kaybı yaşanması özellikle çiftçileri zor durumda bıraktı. 12 milyon dekar ile Türkiye'nin ikinci en büyük tarım alanına sahip Ankara'da, çiftçiler yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkmaya başladı. 

DUALAR EDİLİYOR KURBANLAR KESİLİYOR
Tarım üretiminin sıklıkla yapıldığı Çubuk, Akyurt, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Ayaş, Haymana, Mamak, Elmadağ ve Şereflikoçhisar gibi birçok ilçenin köyünde yüzlerce çiftçi ve bölge halkı yağmur duası programları gerçekleştirmeye başladı. Yağmur duasının  ardından, kurbanlar kesilerek rahmetin yağması dileniyor. 

YAĞMUR DUALARI DEVAM EDECEK 
İlçelerde yapılan yağmur dualarına yaklaşık bir hafta önce başlandığı, kuraklığın devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde de yağmur dualarının devam edeceği öğrenildi. 

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ÇİFTÇİNİN UMUDU DUADA
Yağmur duası programı din görevlisi eşliğinde yapılıyor; namazlar kılınıyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Daha sonra eller semaya açılıp hep birlikte yağmurun yağması için dua ediliyor. Ardından kurbanlar kesiliyor. 

SALGIN TEDBİRLERİNE UYULUYOR
Düzenlenen yağmur duası programlarında koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kuralına dikkat edildiği görülüyor. Namazlar, aralıklı şekilde kılınıyor.  

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MURAT KÖSE YAĞMUR DUASINA KATILDI 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün Mahallesi'nde yapılan yağmur duasına katıldı. 500'den fazla kişinin katıldığı programda hep birlikte yağmurun yapması için dua edildi. 
Geçtiğimiz günlerde yapılan programla ilgili Başkan Köse, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Kutludüğün'de yaylada
Rabbimize yağmur için dua ettik. Bize sonsuz rahmetinden bağışla ya Rabbim.Bütün övgüler, hamdü senalar Rahmân ve Rahîm olan Allah'adır.
Ya Rab hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi sensin. Ya Erhamerrahimîn!
topraklarımızı rahmetine gark eyle, bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Ya Rab, nimetini ve gökten rahmetini bize lütfet."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

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