Başkent’te yaşayan İran Azerbeycan Türkü Khoshrooy, denklik alabilmek için yardım bekliyor

Başkent’te yaşayan İran Azerbeycan Türkü Mahdi Khoshrooy, lise diploması yerine geçen belgeyi İran ve Türkiye’deki 5 farklı kuruma tasdik ettirmesine rağmen, denklik alabilmek için başvurduğu Etimesgut İlçe Milli Eğitimi bir türlü geçemedi.

Başkent’te yaşayan İran Azerbeycan Türkü Mahdi Khoshrooy, lise diploması yerine geçen belgeyi İran ve Türkiye’deki 5 farklı kuruma tasdik ettirmesine rağmen, denklik alabilmek için başvurduğu Etimesgut İlçe Milli Eğitimi bir türlü geçemedi. Mağdur edildiğini ileri süren Khoshrooy, kendisine yardımcı olunmasını istiyor.

Ankara’da yaşayan İran Azerisi Mahdi Khoshrooy, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’ne kayıt yaptırabilmek için lise denklik başvurusunda bulundu. Denklik için gerekli belgeleri tamamlayan, İran ve Türkiye’deki ilgili kurumlara belgeleri onaylatan Mahdi Khoshrooy, işlemlerini tamamlamak için randevu aldığı Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yolunu tuttu.

ONAYLI BELGELERİN YENİDEN ONAYLATILMASI İSTENDİ

İddiaya göre Mahdi Khoshrooy’un, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduğu diploma yerine geçen mühürlü ve onaylı belgeler geçerli sayılmadı. İlçe Milli Eğitim’deki memurlar, Khoshrooy’dan “lise diplomasına eşdeğerdir” ibaresi ile belgeleri tekrar onaylatıp getirmelerini istedi. Khoshrooy ise sunduğu belgelerde liseden mezun olduğunu tasdikleyen ibarelerin bulunduğunu göstermesine rağmen girişimi sonuç vermedi.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

36 yaşındaki Mahdi Khoshrooy, kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek başka bir yerde işlemlerini yaptırmak istemedi. İran Büyükelçiliği, belgelerinde sorun olmadığını belirterek, işlemlerine devam etmesini söyledi; ancak Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yine denklik başvurusunu reddetti.

TÜM KURUMLARA ONAYLATTI ANCAK YİNE SONUÇ ALAMADI

Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı okumaya hak kazandığını, denklik belgesini alamadığı takdirde üniversiteye kayıt yaptıramayacağını kaydeden Khoshrooy, şunları anlattı: “Diplomamı geçmişte kaybettim, bana onun yerine belge vermişlerdi. Benim liseden mezun olduğumu kanıtlayan evrakımı İran Milli Eğitim Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı, İran Adalet Bakanlığı, yeminli mütercim, Türkiye’deki İran Büyükelçiliği hepsi onayladı; ancak benim evraklarımı Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeniden onaylattırmamı istiyor. Beni türlü bahanelerle oyalıyorlar, süreci uzatıyorlar. Yeniden randevu almamı söylediler ve başka yerde denklik yaptırmamı önerdiler. Ben de bana karşı yapılan haksızlığı çözmek için işlemlerime burada devam edeceğimi söyledim”

“BANA KÖTÜ DAVRANDILAR”

“Evrakta bir sorun olsa zaten o kurumlar imza atmaz, mühür vurmazdı. Etimesgut İlçe Milli Eğitim’deki memurların, çalışanların tavrı hiç iyi değildi. Yabancı öğrencileri incitip, mağdur etmek hiç iyi bir şey değil. Bana Keçiören ya da Çankaya’daki ilçe müdürlüklerine git dediler oradan işini rahat halledersin dediler; ancak ben haksızlık karşısında kaçmam. Onaylanmış belgeleri tekrar onaylatmaya çalışmak nasıl bir şey? Eğer benim belgelerimi onaylamazlarsa ben üniversiteye kaydımı yaptıramayacağım. Ben Türkiye’yi ikinci ülkem olarak görüyorum. İran Azeri Türkü olarak, Türkçe’yi burada daha iyi konuşmak istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dedi ki; ‘Türkiye’yi uluslararası öğrenci merkezi haline getireceğiz.’ Bu davranışlarla öğrenci merkezi olabilir mi Türkiye?” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

İran’da doktora yaptığını kaydeden Mahdi Khoshrooy, k'ndisine denklik konusunda yardımcı olunması için Milli Eğitim Bakanlığına ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çağrıda bulunuyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA