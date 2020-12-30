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Başkentte yılbaşı önlemleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Mavi Masa Birimi yılbaşı gecesi sabaha kadar vatandaşların belediye hizmetlerine ilişkin şikayet ve taleplerini değerlendirerek, çözümü için ilgili birimlere aktaracak.
Başkentte yılbaşı önlemleri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda sosyal mesafe kuralları hakkında vatandaşlara ve esnafa uyarılarda bulunacak Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, durak ve otobüs hatlarını da denetleyecek.

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Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yollarda buzlanma ve kar yağışına karşı yolların açık olması için önlemlerini artıracak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için gece boyunca görev başında olacak.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan ambulansları başta olmak üzere Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi yılbaşı gecesi de sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek.   

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Vatandaşlar Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı ALO 188 Cenaze Hizmetleri hattına 24 saat boyunca ulaşılabilecek. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğünde 31 Aralık'tan 4 Ocak'a kadar vardiyalı şekilde 1060, Temizlik Şube Müdürlüğünde ise 1130 personel görev yapacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyahat izni olanlar için AŞTİ'de güvenlik önlemleri artırılırken, ASKİ ekipleri de yılbaşı günü dahil olmak üzere 4 Ocak gününe kadar arıza, bakım ve onarım hizmetlerini sunmaya devam edecek. 

ALO 153 Mavi Masa Birimi de yılbaşı gecesi sabaha kadar vatandaşların  belediye  hizmetlerine ilişkin her türlü şikayet ve taleplerini değerlendirerek, çözümü için ilgili birimlere aktaracak. Yılbaşı gecesi ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda, vatandaşlar, tüm birimler için ALO 153 Mavi Masa hattını arayabilecek.

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Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın saat 21.00'den sonra hizmetlerini durdururken, EGO Genel Müdürlüğüne bağlı ANKARAY ve Metro, yarın saat 21.50'ye kadar ana hatlarda seferlerini sürdürecek.

Kısıtlamanın başlayacağı saatlerde ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen Ankaralılar, detaylı bilgilere EGO Genel Müdürlüğünün "https://www.ego.gov.tr/tr/haber/5613/sokaga-cikma-kisitlamasi-sonrasi-servis-saatleri" adresinden ya da EGO CEPTE uygulamasından ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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