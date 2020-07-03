Başkent'te yollar beton gibi oluyor; "ilk beton yol Çubuk’ta atıldı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in mahalle statüsündeki köy yollarına beton yol uygulaması başlattı. Asfalt yola göre daha uzun ömürlü ve daha ekonomik olduğu belirtilen beton yol ilk Çubuk’ta atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , çevre ilçelerdeki muhtarlara geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ziyarette mahalle statüsündeki köy yollarına asfalt çalışması yerine beton yol yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.

KÖYLERE BETON YOLU SÖZÜ VERMİŞTİ

Beton yol konusunda Eskişehir örneğini gösteren Başkan Yavaş, şu bilgileri vermişti: “Malum asfalt yapıyoruz belli bir süre gidiyor. Kazmamanız kaydıyla, önceden tedbir almanız kaydıyla, isteyen muhtarlarımızın köylerinin yollarını beton yol yapacağız. Ankara’nın tümünü özellikle de köylerin yollarını beton yol yapmaya karar verdik, asfaltla uğraşmayacağız. Bunun örneğini Eskişehir’de, Ankara’da bir takım yerlerde görebilirsiniz. Bunlar daha uzun ömürlü. Çok daha çabuk yapabileceğiz. Eskişehir’de hemen hemen bütün köylere beton yol yapıyorlar.”

ESKİŞEHİR’DE İNCELEME YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü mühendisleri bu gelişmelerin ardından Eskişehir’e gitmiş ve beton yol çalışmalarını yerinde incelemişti. Ankara’dan giden heyet daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’den konuyla ilgili detaylı bilgi almıştı. Beton yolun asfalt yola göre daha uzun ömürlü ve ekonomik olduğunu belirten Ayşe Ünlüce, belediyeler arasında kurulan her türlü iş birliğinin halkın yararına olduğunu ifade etmişti.

İLK BETON YOL ÇUBUK’TA ATILMAYA BAŞLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle statüsündeki köy yollarına yapılacak beton yol projesini hayata geçirmeye başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ilk olarak Çubuk’un Kutuören ve Yazır Mahalleleri’nde beton yol atılmaya başlandı. Asfalt yola göre daha uzun ömürlü ve daha ekonomik olduğu belirtilen bu hizmet verilmeye başlanması vatandaşları memnun etti. Beton yol çalışmasına bundan sonra aralıksız devam edileceği öğrenildi. Diğer mahalle statüsündeki köy yollarının da kısa sürede beton yolla kaplanması hedefleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA