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Başkent'te yüksek faturaya tepki sonrası taksit kolaylığı

Başkent’te su faturalarının son günlerde yüksek gelmesine vatandaş ciddi tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de maddi imkanı olmayanlara fatura taksitlendirme kolaylığı sağlanacağını duyurdu. 
Başkent'te yüksek faturaya tepki sonrası taksit kolaylığı

Koronavirüs salgını nedeniyle sayaç okuma ve fatura dağıtım işlerini 17 Mart’ta geçici süreyle durduran Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) nisan ve mayıs ayı faturalarını şubat ayı tüketiminin yüzde 80’i üzerinden faturalandırmıştı. 1 Haziran’ itibariyle yeniden başlayan faturalandırmanın ardından yüksek gelen su faturası vatandaşın sert tepkisini çekmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlar için taksit imkânı getirdi. Başkentliler 3 aylık dönemden dolayı kabarık gelen faturalarını taksitlendirmek için ASKİ Genel Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapabilecek

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ELDEN YA DA KARTA TAKSİT 
Maddi olarak ödeme güçlük çeken vatandaşlara taksit imkanının açıklanmasının ardından detaylı bilgi aldığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri başvuru sürecini gazetemize anlattı. Buna göre su faturasını taksitlendirmek isteyenler ASKİ Genel Müdürlüğü’ne giderek bono işlemleri birime başvuru yapacak. Elden taksit ya da kredi kartı taksit seçeneği sunulan vatandaşlar birini seçerek faturasını taksitlendirmiş olacak. 

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VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Salgın süreci sonrası kabarık gelen faturalar Başkentlilerin büyük tepkisini çekmişti. Evlerinde alışkın olmadıklar şekilde 150-200 lira fatura gören pek çok vatandaş ASKİ’ye Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşarak şikâyetini dile getirmişti. Hatta sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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