Başkent’teki “garip öğretmen olayı”nda yeni gelişmeler

Başkent’te hem de bir imam hatip okulunda cereyan eden “garip öğretmen olayı”nda, tepkileri tırmandıran yeni gelişmeler yaşanıyor.

Mamak’taki Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu’nda resim öğretmeni D.B., hakkındaki şikayetleri saptırarak, olayı “siyasiymiş” gibi gösterip üste çıkmaya çalıştı.

Öğrenci ve veliler “derste dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı için” şikayetçi iken, D.B., bir takım internet sitelerine demeç verip, “saçının açık olması” ve “okul yönetiminin görüşlerini yansıtmadığı” için hedef alındığını ileri sürdü. Velilerin şikayet dilekçesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan D.B.’nin bu tavrı tepkileri artırdı. Soruşturma sürerken, dün başka pek çok veli D.B. hakkında okul idaresine şikayet dilekçesi verdi.

“ÇOCUKLARIMIZIN ZİHNİNİ BULANDIRIYOR”

Şikayetçi velilerden A.O., gazetemize yaptığı açıklamada olayı şöyle dile getirdi:

“Zaman zaman eğitim kurumlarında bazı öğretmenlerin kendi siyasi ve ideolojik çıkarları doğrultusunda öğrencilerin zihnini bulandıran propagandalar yaptığına şahit oluyoruz. Ne yazık ki bunlardan birisine de kendi çocuklarımın okuduğu okulda denk geldim. 2 kız çocuğum Mamak Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim görüyor. Bu okulda görev yapan resim öğretmeni D. B. dini değerleri aşağılayıcı, toplum değerlerimizle alay eden ifadelerle çocuklarımızın zihnini bulandırıyor. Bu sıkıntılar doğrultusunda diğer velilerle bir araya gelerek bir istişarede bulunduk. Aynı durumdan birçok velinin mustarip olduğunu öğrendim ve bu olaya takiben veliler olarak gerekli yerlere şikâyetimizi yaptık.”

YAZILI BEYAN ALMAYIP…

“Soruşturma açıldı, müfettiş görevlendirildi. Ben de birebir müfettişle görüştüm. Sıkıntıları anlattım, dilekçemi verdim. Daha sonra ilgili müfettiş okulda diğer velilerle bir araya geldi ama velilerden birçoğu ile görüşmesine rağmen yazılı beyan almayan müfettiş, arayı bulmaya çalışarak, olayı geçiştirmeye çalıştı. Bu tavrıyla bizi derinden üzdü.

Müfettişin, ‘Öğretmenle konuştum bir daha yapmayacak, bu giderse daha kötüsü gelebilir’ gibi laflarla olayı örtbas etmeye çalışması kabul edilemez bir tavırdır.”

KONUYU SAPTIRIYOR

“İşin daha da vahimi, olay, bir öğretmenin bir imam hatip okulunda dini değerleri aşağılaması ve öğrenci ile velilerinin buna tepki göstermesi, konuyla ilgili şikayette bulunması iken, saptırılmaya çalışılmasıdır. Yayın politikaları herkesçe malum olan bazı sözde haber siteleri ile gazetelerde, bu öğretmen lehine haberler çıktı. ‘Öğretmene 'Evrim teorisi' soruşturması’ başlıklı sözde haberlerde, bahse konu öğretmen derste dini değerleri aşağılayıcı ifadeler kullanmasını inkar ederken, ‘Saçının açık olması’ ve ‘okul yönetiminin görüşlerini yansıtmadığı’ gerekçeleriyle suçlandığını ileri sürüyor. Güya, başı açık olduğu için hedef alınıyor, hakkında şikayette bulunuluyormuş. Bu resmen konuyu saptırmadır. Söz konusu öğretmen kabahati yetmezmiş gibi bir de üste çıkmaya çalışarak okul müdürünü, müdür yardımcısını, ilçe milli eğitim müdürünü ve il milli eğitim müdürlüğüne kadar hepsini zan altında bırakacak yalan beyanlarda bulunuyor.”

BÖYLE GİDERSE ÇOCUKLARIMIZI ALIRIZ

“Korku da yaymaya çalışarak, ‘anne ve babalarınızı mahkemeye vereceğim, benim avukatlarım çok güçlü, size düşük not vereceğim’ gibi laflarla öğrencilere psikolojik baskı yapmaktadır. Veliler olarak çocuklarımızın psikolojisi bozulduğundan o okuldan almayı dahi düşünüyoruz. Buradan İmam- Hatiplere büyük önem veren Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ve bizleri en iyi anlayacak olan ve bir anne olan Emine Erdoğan’a çağrıda bulunuyoruz. Kızlarımıza sahip çıkalım ve böyle bir öğretmenin elinde çocuklarımızın değerlerimizi kaybetmesine müsaade etmeyelim.”

BU GÜCÜ NEREDEN BULUYOR?

“Bizim içimizi acıtan şudur ki; bir öğretmen velilere, okulun idari kadrosuna, öğrencilere, il ve ilçe milli eğitim yönetimine baskı kuracak gücü nereden buluyor? Böyle bir gücü kendinde nasıl görüyor? Konuyla ilgili kurumların bir an önce harekete geçerek, çocuklarımızın bu ve bu gibi zihniyetlere teslim edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”

OSMAN AKDOĞAN//İLK SAYFA-

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