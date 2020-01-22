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Başkent'teki görme engelliler sarı kılavuz yollar için çözüm bekliyor

Başkent’te görme engelliler başta Ulus olmak üzere ana arterlerde büyük güçlük çekiyor. Görme engelliler için eskiden döşenen sarı kılavuz yolların bir kısmı sökülmüş bir kısmı ise şekli ya da yönü bozulmuş şekilde öylece duruyor.
Başkent'teki görme engelliler sarı kılavuz yollar için çözüm bekliyor

Başkent’te görme engelliler başta Ulus olmak üzere ana arterlerde büyük güçlük çekiyor. Görme engelliler için eskiden döşenen sarı kılavuz yolların bir kısmı sökülmüş bir kısmı ise şekli ya da yönü bozulmuş şekilde öylece duruyor. Büyükşehir’den çözüm bekleniyor.

gorme-engelliler,-sari-kilavuz-yollar,-ulus,-ataturk-bulvari,-kizilay,,,,.jpg

Atatürk Heykeli etrafı başta olmak üzere Bankalar Caddesi, Anafartalar Caddesi gibi Ankaralıların uzun yıllardır merkezi konumunda olan bu caddeler, görme engelli ve tekerlekli sandalyeli vatandaşlar için büyük zorluklar barındırıyor. Görme engelliler için eskiden döşenen sarı kılavuz yolların bir kısmı sökülmüş bir kısmı ise şekli ya da yönü bozulmuş şekilde öylece duruyor. Cadde üzerindeki kaldırım taşlarının arasındaki boşluklar ise tekerlekli sandalyeliler için adeta bir engel. Vatandaşlar sandalyenin tekerlerini bu taşlardan atlatarak geçirmeye çalışırken büyük zorluk yaşıyor. 

gorme-engelliler,-sari-kilavuz-yollar,-ulus,-ataturk-bulvari,-kizilay,.jpg

GELİŞMİŞLİK SEVİYESİ BÖYLE ÖLÇÜLÜYOR

Dünyada şehirlerin gelişmişlik seviyeleri dezavantajlı insanların toplumsal yaşamda yaşadıkları sıkıntılarla ilişkilendiriliyor. Başta Ulus, Atatürk Bulvarı, Kızılay gibi Ankaralıların yanı sıra Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelenler ilk olarak Başkent’te bu noktalarla karşılaşıyor. Şehrin simgesi olan bu noktalarda bulunan müzelere gelen ziyaretçilerde kötü bir izlenim bırakıyor. 

gorme-engelliler,-sari-kilavuz-yollar,-ulus,-ataturk-bulvari,-kizilay,,.jpg

DEFALARCA GÜNDEME GETİRDİK

Gazetemize konuyla ilgili görüşlerini aktaran görme engelli bir vatandaş, “Bizlerin en büyük isteği toplumsal yaşama kimseye muhtaç olmadan devam edebilmek. Belediyenin bunu sağlaması gerekir. Diğer insanlar gibi biz de çarşıya gidiyoruz, alışverişe çıkıyoruz ya da işe gidiyoruz. Bu konuda daha fazla duyarlılık bekliyoruz” dedi. 

gorme-engelliler,-sari-kilavuz-yollar,-ulus,-ataturk-bulvari,-kizilay,,,.jpg

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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