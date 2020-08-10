  • BIST 1.068
  • Altın 478,278
  • Dolar 7,2958
  • Euro 8,5850
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Başkentteki taksilerde Kovid-19'la mücadelede 'şeffaf panel' dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, taksicilerin ve vatandaşların koronavirüsten korunmaları için "şeffaf panel" uygulaması başlattı. Ankara'daki taksi şoförleri, başvurmaları halinde, ücretsiz olarak araçlarına şeffaf paneli monte ettirebilecek.
Başkentteki taksilerde Kovid-19'la mücadelede 'şeffaf panel' dönemi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, şeffaf panel uygulaması hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. 

Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı üzerine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulamayı başlattıklarını söyledi.

taksi2-001.jpg

Başkentteki tüm taksicilerin telefonlarına SMS gönderildiğini anlatan Çalışkan, "Bu mesajlarda yer alan kodlarla bugüne kadar yaklaşık 500 taksici esnafımız şeffaf panel için başvuruda bulundu. Taksicilerimizin araçlarına randevu sistemi ile bu paneller takılmaya başlanacak." diye konuştu.

taksi3-001.jpg

Çalışkan, taksici ile arka koltukta oturanların temasını engelleyen uygulamanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğunu, Türkiye'de ise ilk kez Ankara'da başlatıldığını aktardı.

Uygulamanın prototipini bir haftadır kullanan taksi şoförü Recep Erdem de "Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf paneli aracımıza taktı. Müşterilerimiz kendilerini daha güvende hissediyor, memnuniyetlerini diye getiriyorlar." dedi.

taksi4.jpg

Camlara "Koronavirüse karşı korunaklıdır" etiketi
Şeffaf panelde, Beltema Sigorta'ya ait bilgilendirici logonun yanı sıra Başkent Mobil uygulamasının barkodu ve aracın plakası yer alacak. Aracın plakası görme engelliler için Braille alfabesi ile de yazılacak.

Aracın camlarına ise yine vatandaşları bilgilendirme amaçlı, üzerinde "Bu taksi koronavirüse karşı korunaklıdır" yazılı etiket yapıştırılacak. Müşteriler taksi ücretini bu panelin ortasında açılan bölmeden iletebilecek.

Uygulamadan faydalanmak isteyen taksiciler, “https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid” adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Kosova ordusuna hibe10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:42
  • Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:17
  • Erenin şehadetinin üzerinden üç yıl geçti10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:11
  • Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:48
  • RTÜK çocuklar için 'medya okuryazarlığı' kamu spotu hazırladı10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:41
  • Anafartalar Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Conkbayırı'nda tören düzenlendi10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:41
  • Kabine dağılıyor: Lübnan'da bir istifa daha10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:13
  • İçişleri Bakanlığınca 'valiliklere Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderildi10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:08
  • 10. yılında Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklık Anlaşması ve ortak askeri tatbikatlar10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57
  • 'Türkiye'nin Maldivleri'nin korunması için her şey düşünülüyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti