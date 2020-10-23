Başkent'ten 30 bin kitap

Başkent’ten Türkiye’nin dört bir yanındaki köy okullarına kitap dağıtan ve kütüphane kuran Okuyacak Çocuklar Derneği Başkanı Ali Murat Karabağ, “3 yılda Türkiye’nin dört bir yanındaki köy okullarına 30 bin kitap dağıttık” dedi.

Başkent’ten Türkiye’nin her yerine ekonomik durumu iyi olmayan öğrenciler için ve köy okulları için kitap, kıyafet, tohumlu kalem gönderen, çok sayıda kütüphane kuran Okuyacak Çocuklar Derneği Başkanı Ali Murat Karabağ faaliyetlerini gazetemize anlattı. Kendi öğrencilerini öğretmen olduklarında köy okullarına kitap istemeleriyle başlayan gönüllülük hareketinin sonradan derneğe dönüştüğünü belirten Karabağ, “Başkent’ten tüm Türkiye’deki köy okullarına kitap gönderiyor kütüphane açıyoruz. Yine Ankara’nın çevre ilçelerinde çocuklara kültür sanat faaliyetlerinde bulunuyoruz” dedi. Karabağ faaliyeti hakkında şu bilgilere yer verdi:

GÖNÜLLÜLÜKTEN DERNEĞE DÖNÜŞTÜ

“Üç yıla yakındır kesintisiz şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneğimiz eğitimcilerin içerisinde bulunduğu gönüllü hareketinden derneğe dönüştü. Bizlerde başlarda ev ev gezerek kitap topluyorduk ve köy okullarına dağıtıyorduk. Ben 18 yıldır eğitimciyim. Benim öğrencilerim öğretmen oldular. Köy okullarında görev yapmaya başladılar ve bana ulaşarak kitap istediklerini söylediler. Ben onlara kitap göndermeye başladım. Daha sonra bu artarak devam etti.”

KİTABIN YANI SIRA KIYAFET VE BİLGİSAYAR DA GÖNDERDİK

“Yaklaşık 3 yılda tam 30 bin kitap oldu. Bunun dışında 3 bin yeni okul kıyafeti Bitlis Adilcevaz’a gönderdik. Bunların yanı sıra 600 tohumlu kalem hediye ettik. Ara ara yazıcılar, bilgisayarlar gönderdik. Ankara’nın çevre ilçelerinde örneğin Güdül’de kariyer günleri yaptık. Türkiye’nin dört bir yanından okumaya gelen lise çağındaki çocukları alanlarında iyi noktalara gelmiş kişilerle buluşturduk. Yine pandemiden sonra sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla özellikle kız çocuklarını sektöründe iyi noktalara gelmiş kadınlarla bir araya getirerek onlara bir rol model oluşturmaya bir ilham kaynağı hazırlamaya çalıştık.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA