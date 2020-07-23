Başkent’ten Ayasofya’ya

Mamak Belediyesi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Cami’ndeki tarihi güne tanıklık etmek isteyen 1453 Ankaralıyı İstanbul’a götürecek.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in övgüsüne mahzar olan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti Ayasofya Cami, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da yani bugün kılınacak Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren dünyanın en ihtişamlı yapılarından Ayasofya’da dualar yeniden yükselecek.

DEVLET VE MİLLET ORADA OLACAK

Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk cuma namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçinin ve vatandaşın yer alması bekleniyor. Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

ANKARA’DAN 1453 KİŞİ YOLA ÇIKACAK

İstanbul’daki bu tarihi güne Başkent Ankaralılar da tanıklık edecek. Mamak Belediyesi, fethe atıfta bulunarak Ankara’dan 1453 kişiyi Ayasofya’ya ücretsiz götürecek. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ayasofya gidecek şanslı kişilerin kura ile belirleneceğini açıklayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Asli kimliğine, inanç, kararlılık ve iradeyle kavuşan Ayasofya’mıza doğru Ankaralı 1453 kardeşimizle Başkent’ten Payitaht’a diyerek yola çıkıyoruz. Eyüp Sultan’da sabah, Ayasofya’da Cuma namazı kılıyoruz.” Başkent’teki çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve vatandaşın da Ayasofya’daki ilk Cuma namazına katılması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Ayasofya Camisi'nde açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Ayasofya Cami çevresine ve Sultanahmet Meydanı'na vinçlerin üzerine dev ses sistemleri kuruldu. Ayasofya Cami önüne Cumhurbaşkanlığı'na ait bir otobüs getirildi. Yoğun güvenlik önlemi alınan cami çevresine polis bariyerleri de yerleştirildi. Basın için kurulan platformun üzerine ise, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Açılış Programı" yazıldı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ KILDIRACAK

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Diyanet İşlerince Ayasofya Camisi'nde 2 imam ve 4 müezzin görevlendirilecek. Ayasofya resim ve tasvirlerin kapatılmasında ışık kullanılmayacak. Namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.

17 BİN POLİS ALANDA GÖREV ALACAK

Açılış kapsamında ilk önce Kur'an-ı Kerim okunacak, ardından namaza geçilecek.

24 Temmuz'da Sultanahmet meydanı ve çevresi güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak. Caddede araç trafiği kesilecek, tramvay çalışmayacak. Meydanda ise 17 bin polis görev alacak.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-