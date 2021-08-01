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Başkent'ten Fidan Seferberliği

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının ardından Başkent'ten fidan bağışı yarışı başladı. Ankara'daki belediyeler başta olmak üzere pek çok kurum, kuruluş ve STK, yanan yerlerin ağaçlandırılması için fidan bağışında bulundu. 
Başkent'ten Fidan Seferberliği

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'DEN FİDAN KAMPANYASI 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı. Başkan Yavaş yangından zarar gören ormanların yeniden ağaçlandırılması için fidan kampanyası başlattıklarını duyurarak, “Ormanlarımız yeşersin, canlarımıza can olsun diye yangın bölgelerine fidan desteğinde bulunacağız. Sizin desteklerinizi ise yangın bölgelerindeki belediyelerle buluşturacağız. Gelin, vereceğiniz her destek yarınlara umut, dayanışmaya nefes olsun” ifadelerini kullandı. “yesilinbaskenti.com”  adresi üzerinden başlatılan kampanyada kısa sürede alınan fidan sayısı 30 bini aştı. 

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ALTINDAĞ'DAN 5 BİN FİDAN

Yanan ormanların ağaçlandırılması için Altındağ Belediyesi fidan bağışında bulundu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ankara'nın en çok ağaç diken belediyesi olarak birlik olmak vakti diyoruz ve Altındağlı hemşehrilerimiz adına yangınlardan etkilenen bir bölgemize 5 bin fidan  bağışlıyoruz."

ÇANKAYA'DAN 100 BİN FİDAN 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yanan yerlerin ağaçlandırılması için belediye olarak 100 bin fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı. 

YENİMAHALLE'DEN 100 BİN FİDAN 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da belediye olarak fidan desteğinde bulunacaklarını kaydetti. Başkan Yaşar, "Ülkemizin dört bir yanında devam eden yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Yenimahalle Belediyesi olarak yangından zarar gören ormanlık alanlar için 100 bin fidan bağışında bulunacağız" dedi.  

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BEYPAZARI'NDAN 5 BIN

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da belediye olarak yangında zarar gören alanların ağaçlandırılması için fidan desteğinde bulunacaklarını duyurdu. Başkan Kaplan, "Vakit bir olma vakti diyoruz ve Beypazarılı hemşehrilerimiz adına orman yangınlarından etkilenen bölgelere 5 bin fidan bağışı yapıyoruz" sözlerini not düştü. 

FİDAN BAĞIŞI YARIŞI BAŞLADI 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Müteahhitler Birliği, TCDD, Ankara Eczacılar Odası gibi çok sayıda kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu yanan ormanların yeniden yeşermesi için fidan desteğinde bulundu.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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