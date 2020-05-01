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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Iagupova

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu seçildi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu Fenerbahçeli Iagupova

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın en değerli oyuncusu belirlendi.

Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan ve Avrupa Ligi'nde 21,3 sayı ortalamasıyla zirvede bulunan Iagupova, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu.

Oylamada Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'dan Belçikalı Emma Meesseman ikinci, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'dan ABD'li Alyssa Thomas ise üçüncü sırayı aldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran İspanyol Victor Lapena da FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.

TBF'den Fenerbahçeli Iagupova'ya tebrik
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Alina Iagupova'yı tebrik ederiz." denildi.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Ukraynalı basketbolcu, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde maç başına ortalama 35 dakika sahada kaldı. 1.80 metre boyundaki oyuncu, 21.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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