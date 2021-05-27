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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk gününde yarın CSKA Moskova-Anadolu Efes ve Barcelona-AX Armani Exchange Milan maçları yapılacak.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın Almanya'nın Köln kentinde başlayacak.

Türkiye'den Anadolu Efes, Rusya'dan CSKA Moskova, İtalya'dan AX Armani Exchange Milan ve İspanya'dan Barcelona, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2020-2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Lanxess Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk maçında son finalistler karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, yarın TSİ 19.00'da başlayacak mücadelede son şampiyon CSKA Moskova'dan rövanşı almaya çalışacak. Günün diğer müsabakasında ise TSİ 22.00'de Barcelona ile AX Armani Exchange Milan kozlarını paylaşacak.

Maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasında karşılaşacak. Final ve üçüncülük maçları, 30 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 CSKA Moskova-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-AX Armani Exchange Milan

30 Mayıs Pazar:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması

Anadolu Efes ile CSKA Moskova arasında 26. randevu
Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşacak Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.

Barcelona ile AX Armani Exchange Milan 17. kez karşılaşacak
Dörtlü Final'in ikinci maçında karşılaşacak Barcelona ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa Ligi'nde 17. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılında itibaren oynanan 16 maçta Barcelona 10, AX Armani Exchange Milan ise 6 galibiyet elde etti.

Barcelona, bu sezon AX Armani Exchange Milan ile oynadığı 2 müsabakayı 87-71 ve 72-56'lık skorlarla kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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