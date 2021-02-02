  • BIST 1.510
  • Altın 423,858
  • Dolar 7,1853
  • Euro 8,6534
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kurası çekildi

Türkiye, Kanada'da düzenlenecek elemeleri geçmesi halinde Tokyo 2020'de A Grubu'nda İran, Fransa ve ABD ile mücadele edecek.
Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kurası çekildi

Basketbolda 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları grupları kura çekimi gerçekleştirildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde çekilen kura sonucu eşleşmeler belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da düzenlenecek elemeleri geçmesi halinde Tokyo 2020'de A Grubu'nda İran, Fransa ve ABD ile mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda basketbol eşleşmeleri şu şekilde:

Erkekler
A Grubu: İran, Fransa, ABD, Kanada'daki elemelerden gelecek takım

B Grubu: Avustralya, Hırvatistan'daki elemelerden gelecek takım, Sırbistan'daki elemelerden gelecek takım, Nijerya

C Grubu: Arjantin, Japonya, İspanya, Litvanya'daki elemelerden gelecek takım

Kadınlar
A Grubu: Güney Kore, Sırbistan, Kanada, İspanya

B Grubu: Nijerya, Japonya, Fransa, ABD

C Grubu: Avustralya, Porto Riko, Çin, Belçika

Türkiye erkeklerde elemelere katılacak
Beş kıtayı temsil eden 8 takım, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda aldıkları sonuçlarla erkeklerde olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı.

Buna göre, Afrika'dan Nijerya, Amerika'dan Arjantin ve ABD, Asya'dan İran ile Japonya (ev sahibi), Avrupa'dan Fransa ve İspanya, Okyanusya'dan ise Avustralya olimpiyatlara katılacak.

Erkeklerde Tokyo 2020'ye katılacak son dört takım, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'da (Belgrad) gerçekleştirilecek FIBA Olimpik Eleme Turnuvaları'nın ardından belli olacak.

Kanada'daki elemelerde yer alacak Türkiye, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la mücadele edecek. Milliler, grubu birinci veya ikinci sırada tamamladığı takdirde A Grubu'nun ilk ikisiyle çapraz eşleşecek. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nadal, ATP Kupası'ndaki ilk maçına çıkamadı02 Şubat 2021 Salı 12:58
  • Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor02 Şubat 2021 Salı 12:54
  • Voleybolda Cizre'nin gururu oldular02 Şubat 2021 Salı 12:52
  • Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu02 Şubat 2021 Salı 12:52
  • Petrescu'nun ateşlediği 'takım ruhu' Kayserispor'u çıkışa geçirdi02 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Gaziantep Başkanı Büyükekşi, transfer sürecini değerlendirdi: Kulübümüzün şartlarını ön planda tutmak zorundaydık02 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Teknik direktör Ersun Yanal kulüp kariyerinde 700. maçına çıkacak02 Şubat 2021 Salı 11:25
  • NBA'de Rockets üç sayı rekoru kırdığı maçta Thunder'ı farklı yendi02 Şubat 2021 Salı 11:25
  • Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak02 Şubat 2021 Salı 10:58
  • Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek02 Şubat 2021 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti