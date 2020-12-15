Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

Erteleme maçlarının programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Karataş Şahinbey)
19.00 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
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7. Hafta
14.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
9. Hafta
16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
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