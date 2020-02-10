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Başlık parası kaldırıldı

Kanaat önderleri toplandı, gençlerin evliliğini kolaylaştırmak için karar aldı. Şırnak’ta örnek mutabakat!
Başlık parası kaldırıldı

Şırnak’ta kanaat önderleri toplandı, gençlerin evliliğini kolaylaştırmak için dört madde üzerinde mutabakata vardı. Millî Gazete’nin ulaştığı mutabakat metnine göre, hem başlık parası kaldırıldı hem de düğünlerdeki şatafat ve israfın önüne geçmek için takılara sınırlandırma getirdi.

Kanaat önderleri toplandı, gençlerin evliliğini kolaylaştırmak için karar aldı. Şırnak’taki Batuyan aşireti, bölgenin ileri gelenlerini toplayarak yuva kuracak gençler için önemli kararlar aldı. Millî Gazete’nin ulaştığı mutabakat metnine göre başlık parasını tamamen kaldıran kanaat önderleri, takılara da sınırlama getirdi. Şırnak Kumçatı Belediyesi’nin ev sahipliğinde toplanan bölgenin kanaat önderleri, cami imamları, mahalle muhtarları hem gençlerin evlenmesini kolaylaştırmak hem de israfın önüne geçmek için 4 başlık altında bir mutabakat metni hazırladı. Mutabakatta başlık parasını tamamen kaldıran heyet, takı alımlarında da üst limiti belirledi.

4 MADDE ÜZERİNDE MUTABAKATA VARILDI
Şırnak’taki kanaat önderleri, toplanarak örnek bir mutabakata imza attı. Bölgenin önemli kanaat önderleri hem gençlerin evliliğinin önünü açmak hem de düğünlerde yapılan israflara karşı harekete geçti. Şırnak Kumçatı Belediyesi’nin ev sahipliğinde toplanan kanaat önderleri, cami imamları ve mahalle muhtarları, 4 maddelik bir metin üzerinde uzlaştı. Mutabakat metnine tarafların tamamı imza atarken, alınan kararlar belediye aracılığıyla duyuruldu.

MUTABAKAT METNİ
Mutabakat metninde şu ifadelere yer verildi:


BATUYAN AŞİRETİ DAHİLİNDE EVLENMELERDE ESAS VE USULLER
Toplumumuzun artan düğün masrafları gençlerimizin evlenmelerini engellemektedir. Bu itibarla gençlerimizin yuva kurmalarını kolaylaştırmak için Allah (C.C) ve Resulü’nün emirlerinin icrası ve israfın önüne geçmek zaruri bir hal almıştır.

Bu nedenle toplumumuzun beklentisini gerçekleştirmek için Batuyan aşiretinin Kumçatı beldesinde bulunan ve isimleri tutanakta geçen belediye başkanı, cami imamları, mahalle muhtarları, belde başkanından müteşekkil 06.02.2020 günü Kumçatı Belediyesi’nde toplanarak aşağıdaki kararları almış olup hiç kimsenin bu limitin üstüne çıkmayacağı kararına varılmıştır. 06.02.2020

 Karar:

1- Başlık parası tamamen kaldırılmıştır.

2- Şirani tamamen kaldırılmıştır.

3- Gelinlik İslami usul ve esaslara göre olacaktır.

TAKI ALIMLARINDA AŞAĞIDAKİ LİMİTLER AŞILMAYACAKTIR:

a) 1 çift altın bilezik

b) 75 cm altın zincir

c) 1 altın küpe

d) 2 adet altın yüzük.

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