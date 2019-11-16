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Başörtülü kızlara saldıran kadın gülerek adliyeye gitti

Karaköy'de başörtülü kızları yumruklayan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başörtülü kızlara saldıran kadın gülerek adliyeye gitti

İstanbul Karaköy'de yolda yürüyen iki başörtülü kıza yumruklu saldırı düzenleyip hakaretler savuran S.Y., gözaltına alındıktan sonra geceyi Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nden geçirdi. İfadesi alınan S.Y., adliyeye sevk edildi.

Karakol çıkışında gazetecileri gören S.Y. objektiflere gülerek poz verdi ve emniyet aracına bindirildi.

Başörtülü kızlara saldırdıktan sonra Marmaray'da da görülen S.Y., burada da insanlara hakaret ediyordu.

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