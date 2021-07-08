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Başpehlivan İsmail Balaban bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyecek

2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.
Başpehlivan İsmail Balaban bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyecek

İsmail Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl salgından dolayı güreşlerin yapılamadığını, bir yarışma programından teklif gelince yarışmaya katıldığını hatırlattı.

Yarışmaya yağlı güreş camiasını temsil etmek ve yağlı güreşi daha geniş kitlelere ulaştırmak için katıldığını anlatan Balaban, elinden geldiğince güreş camiasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını anlattı.

"Yeri geldi, çok haksızlık yapıldı. Polemikler yapıldı hep sustum ve ahlakımı korumaya çalıştım." diyen Balaban, şunları kaydetti:

"Camiamızı lekelememek adına çok sabrettim. Çok şükür finale ulaştık ve güzel bir şekilde birinciliği göğüsledim. Bana destek olan öncelikle başta Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'e teşekkür ederim. Bu sene güreşlere katılamayacağım, çok üzgünüm. Sonuç olarak 6 aylık bir yarışmadan çıktım, güç ve kondisyon olarak büyük kayıp yaşadım. Çok fazla hazır değilim. Oraya çıkmam durumunda sakatlık olma riski de var. Seyircilerimi de hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Onların affına sığınarak bu yıl Kırkpınar güreşlerine katılamayacağım."

Kaynak: Haber Kaynağı
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