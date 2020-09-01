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Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü

Antalya’da başpehlivan Hakkı Aygün’ü tabancayla vururak öldürmekten gözaltına alınan Umut Can Ferah (20), polisteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü

Ferah, savcılıktaki ifadesinde, cinayeti dayak yediği için işlediğini iddia etti. Umut Can Ferah, "Ben daha önce Yavuz Tayfur’un yanındaydım. Sonrasında Hakkı Aygün tarafına geçtim. Aygün beni dövdü. Ben de bunu kendime yediremedim. Vurdum” dedi. Umut Can Ferah, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

YÜZÜNDEKİ YARAYI BAHANE GÖSTERDİ

Adliye çıkışında gazetecinin “Neden vurdun?” sorusuna, yüzündeki yarayı gösteren Ferah, "Bunu yapmanın bedelinin ne olmasını isterdin?” karşılığını verdi. Umut Can Ferah, geniş güvenlik önlemleri arasında cezaevine gönderildi.

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