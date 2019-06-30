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'Başrolde Emel Sayın' konserleri başladı

Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, yeniden başlayan "Başrolde Emel Sayın" konserlerinin ilkinde açıkhavada sahne aldı.
'Başrolde Emel Sayın' konserleri başladı

Sanatçı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, unutulmaz filmlerinde seslendirdiği şarkılara yer verdi. 

15 filmde 98 şarkı

Şarkı aralarında Yeşilçam hatıralarını anlatan sanatçıya, rol aldığı filmlerin görüntüleri eşlik etti.  

Geniş bir orkestra ve koroyla sahne alan Sayın, "Yalancı Yarim", "İntizar", "Ayrılmalıyız Artık", "Tövbeler Tövbesi", "Senden Başka", "Rüzgar" ve "Gülizar" gibi çok bilinen şarkılarını seslendirdi.

Emel Sayın, sahnede yaptığı konuşmada, 15 filmin başrolünde oynadığını belirterek, "Bu filmler çok sevildi ama bu filmlerde seslendirdiğim şarkılar, galiba daha da çok sevildi. Belki konularla bütünleştiği için çok daha beğenildi. Hesapladım, 15 filmimde tam 98 şarkı seslendirmişim." diye konuştu.

Konser için repertuvar yaparken çok zorlandıklarını vurgulayan Sayın, repertuvarı Oğuz Arınmış ve Selçuk Tekay'la birlikte hazırladıklarını dile getirdi.

"Ertem Eğilmez bir okuldu"

Sayın, her filmin kendisinde ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, "Ertem Eğilmez çok özel bir yönetmen gerçekten. Bir okuldu o, yaptığı filmlerin her biri çok kıymetli. Türk halkını iyi tanıyordu." dedi.

Emel Sayın, organizasyonunu STG Müzik Prodüksiyon'un üstlendiği turne kapsamında Türkiye'yi dolaşarak Bodrum, Datça, Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Bursa ve Antalya’da sevenleriyle bir araya gelecek. 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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