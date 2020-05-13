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Başsavcılık, Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını talep etti.
Başsavcılık, Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosundan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaya ilişkin ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını istedi.

Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir vatandaşın şikayeti üzerine Ankara Barosu hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, barodan açıklamanın yapılması yönünde alınan Yönetim Kurulu kararının ıslak imzalı metnini istedi. Savcının, açıklamayı kimin kaleme aldığının, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için bu belgeleri istediği belirtildi.

Savcılığın, istenilen belgenin incelenmesinin ardından, sorumlu gördüğü kişilerin beyanlarını alabileceği ve kovuşturmaya gerek görürse Adalet Bakanlığından izin talep edebileceği öğrenildi.

Başsavcılığın resen başlattığı soruşturmanın ise ayrıca yürütüldüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Nisan 2020'de Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan" resen soruşturma başlatmış, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir vatandaş da Baro hakkında şikayetçi olmuş ve bu şikayetler üzerine de soruşturma başlatılmıştı.

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