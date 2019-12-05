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Başsavcılıktan: Ceren Özdemir'in katili serbest bırakılmadı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten Başsavcılığın açıklama yapacağını söyledi.
Başsavcılıktan: Ceren Özdemir'in katili serbest bırakılmadı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

Özdemir cinayetiyle ilgili kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladı. Gözaltına alınan zanlı sorgulamada suçunu itiraf etti, genç kızı 4 kilometre takip ettiğini anlattı. 

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili açıklama yapıldı:

"Ö. A. isimli şahıs Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Şüpheli Ö. A.’ya, 2005 yılında işlemiş olduğu “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

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