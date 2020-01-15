Başvuru 1 milyonu geçti: Halkımız yönetimine güveniyor

Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. 100 bin sosyal konut için müracaatın bugün biteceğini söyleyen Erdoğan 1 milyon 92 bin 741 kişi başvurdu. Halkımız yönetimine güveniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ören yeri insanların yerleşim yeri ihtiyacı konusunda bugüne kadarki tüm tezleri değiştirecek keşiftir. Bize sadece gurur vermekle kalmıyor aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da yüklüyor.

Bugün de şehircilik konusunda en önde olmamız gerekiyor. Türkiye özellikle 2. Dünya savaşı sonrasındaki büyük nüfus hareketleri ile şehirlere akın eden nüfusu yönetmekte maalesef yeterince başarılı olamamıştır.

İstanbul Ankara İzmir olmak üzere cazibe merkezi durmundaki tüm büyükşehirlerimiz ile nüfusu artan her nevi şehirlerimizde altyapıdan bina estetiğine kadar tüm unsurlarıyla sorunlu bir döneme girmiştir. Bu bakımdan 1994 bir dönüm noktasıdır.

Şehirlerimizin kadim mirasına sahip çıkamadık. Türkiye son çeyrek asırda kayıplarını telafi etmeye başladı. Şahsiyeti olmayan, insanı öncelemeyen bir şehrin aklı da olmaz.

Çağının ötesine geçemeyen şehirler cazibesini yitiriyor. Hem tarihi koruyacağız, hem yeni yatırımlar yapacağız.

Akıllı şehir çalışmalarını bugün oldukça ileri bir düzeye getirdik. Marka şehirler hedefimize giden yol akıllı şehirlerden geçiyor.

100 bin sosyal konut projesi

Bir adım attık, 100 bin sosyal konut inşasına başlıyor. Müracaatlar bugün bitecek. 1 milyon 92 bin 741 kişi başvurdu. Halkımız yönetimine güveniyor. Söylenen neydi? Konut satışı olmuyor. Eğer siz güven verirseniz benim halkım gelir senden konut alır.

Bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde hatta 70 yıl öncesinde kalmış. Maalesef sayıları az da olsa böyle bir kesimin var olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kendi ülkesine kendi toplumuna kültürüne düşmanlığı hayat biçimi haline getirmişleri ne yaparsanız yapın değiştiremiyorsunuz. Türkiye'nin çok partili hayata geçildikten sonra her büyük yatırımda bu direnişi görmek mümkün.

Türkiye'nin otomobilinde bile kulp takma yarışına girenlere rastladık. Karşı çıkanlar bunun daha iyisini mi teklif ediyor? Hayır sadece 'istemezük' diyorlar.

Geçmişe baktığımızda kimin eserlerle gönüllerde yaşadığı, kimin de yerinde yeller estiği görülmektedir.

Türkiye'yi 82 milyon vatandaşıyla 2023 hedeflerimize ulaştırarak Cumhuriyet'in 100. yılında farklı güçlü bir millet olarak ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmakta kararlıyız. Bunun için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz.