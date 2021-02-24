Başvurular dijital ortama taşındı

Pandemi sürecini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak, 2021 yılı tarımsal destek programları için başvuruları elektronik ortama taşıdı.

Yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere mısır, yonca ve buğday tohumu ile domates ve biber fidesi desteği başvuruları alınmaya başlandı. Bu desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapabilecek.

Başkentli çiftçilere mevsimine uygun olarak tohum desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı olmak üzere destek programı takvimini açıkladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2021 yılı tarımsal destek programı içinde yaklaşık 3 bin 500 çiftçiye 150 ton yonca, 120 ton da mısır tohumu dağıtımı yapacak.

DESTEK BAŞVURULARI ARTIK DİJİTAL ORTAMDA

Pandemi sürecinde hem zaman hem de kağıt tasarrufu sağlamak amacıyla Başkentli çiftçiler, bundan sonra destek başvurularını dijital ortamda yapacak.

Yonca ve mısır tohumundan faydalanmak isteyen çiftçiler ilk kez “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuruda bulunabilecek.

2021 yılı destek programı takvimi kapsamında Başkentli çiftçiler başvurularını internet ortamında;

-Mısır ve yonca tohumu için 5 Mart 2021 tarihine kadar,

-Domates ve biber fidesi için 9 Nisan 2021 tarihine kadar,

-Buğday tohumu için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapabilecek.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK İLKESİ GEREĞİ CANLI YAYINDA VE NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ

2021 yılı tarımsal destek başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlenecek.

Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği kura çekilişi ayrıca ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.