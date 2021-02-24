  • BIST 1.483
  • Altın 415,510
  • Dolar 7,1758
  • Euro 8,7124
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Başvurular dijital ortama taşındı

Pandemi sürecini göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak, 2021 yılı tarımsal destek programları için başvuruları elektronik ortama taşıdı. 
Başvurular dijital ortama taşındı

Yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere mısır, yonca ve buğday tohumu ile domates ve biber fidesi desteği başvuruları alınmaya başlandı. Bu desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapabilecek.

1-160.jpg

Başkentli çiftçilere mevsimine uygun olarak tohum desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı olmak üzere destek programı takvimini açıkladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2021 yılı tarımsal destek programı içinde yaklaşık 3 bin 500 çiftçiye 150 ton yonca, 120 ton da mısır tohumu dağıtımı yapacak. 

toy_9626.jpg

DESTEK BAŞVURULARI ARTIK DİJİTAL ORTAMDA
Pandemi sürecinde hem zaman hem de kağıt tasarrufu sağlamak amacıyla Başkentli çiftçiler, bundan sonra destek başvurularını dijital ortamda yapacak.

Yonca ve mısır tohumundan faydalanmak isteyen çiftçiler ilk kez “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuruda bulunabilecek.

2021 yılı destek programı takvimi kapsamında Başkentli çiftçiler başvurularını internet ortamında;
-Mısır ve yonca tohumu için 5 Mart 2021 tarihine kadar,
-Domates ve biber fidesi için 9 Nisan 2021 tarihine kadar,
-Buğday tohumu için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapabilecek.

ali_3512-001.jpg

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK İLKESİ GEREĞİ CANLI YAYINDA VE NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ
2021 yılı tarımsal destek başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlenecek.

Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği kura çekilişi ayrıca ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Balcı, Wilhelm Thomsen madalyasına layık görüldü25 Şubat 2021 Perşembe 00:15
  • 150 Suriyeli Ankara’da bir salona toplandı. Etraftakiler neye uğradığını şaşırdı24 Şubat 2021 Çarşamba 12:06
  • Çocuklar Ankara’yı kitaplarla öğrenecek24 Şubat 2021 Çarşamba 04:18
  • Tuğçe'nin gözü altın madalyada24 Şubat 2021 Çarşamba 03:23
  • 6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imzaları atıldı24 Şubat 2021 Çarşamba 02:19
  • Başkan Murat Köse, Gecekondu’yu ziyaret etti24 Şubat 2021 Çarşamba 00:26
  • Sincan’da çevre temizliği 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:25
  • Sincan Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:24
  • Öğrenciler iş dünyasıyla buluşuyor24 Şubat 2021 Çarşamba 00:22
  • Başkan Demirel, robot yarışmalarına katılacak öğrencilerle bir araya geldi24 Şubat 2021 Çarşamba 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti