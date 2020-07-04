Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık" kapsamında yakalanan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 67 zanlı Ankara Adliyesine getirildi.