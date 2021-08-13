Batı Karadeniz'de sel felaketi: Can kaybı 27'ye yükseldi

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. AFAD, Karadeniz'de 5 ile ani sel uyarısı yaptı.

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya. Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlar, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Karabük'te sel ve heyelanlara neden oldu.

Özellikle Kastamonu, Bartın ve Sinop'u vuran sel sonrası ağaçlar sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

13.15 AFAD: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

09:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gündür sel felaketi ile mücadele eden Batı Karadeniz'e Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gidiyor. Erdoğan öncelikle Cuma namazını orada kılması bekleniyor, Cuma namazından sonra da vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Bölgede yapılacak koordinasyon toplantısına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

ÖLÜ SAYISI 27 OLDU

08:20: AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."

"RİSK DEVAM EDİYOR"

08:12: Bugün ve Cumartesi günü bölgede yine yağış beklendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Risk devam ediyor" dedi.

"GÖRDÜĞÜM EN AĞIR SEL FELAKETİ"

08:08: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

İL BAZINDA GÖREVLİ OLAN ARAÇ VE PERSONEL SAYISI

08:00: Bartın'da; 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 79 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp

Kastamonu'da; 2466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 19 arama köpeği

Sinop'ta; 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 27 ambulans, 154 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeği