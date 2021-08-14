Batı Karadeniz'de sel felaketi: Can kaybı artıyor! 300 ceset iddiasına yanıt

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 olmak üzere toplam 40 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya. Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağışlar, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun ve Karabük'te sel ve heyelanlara neden oldu.

Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere Batı Karadeniz'de, 3 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediliyor. Sel sonrası ağaçlar sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Sel felaketinde gün içinde yaşananları bu haberimizden takip edebilirsiniz.

14.08.2021

CAN KAYBI 40'A YÜKSELDİ

08:49: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

300 CESET İDDİASI

01:11 Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

13.08.2021

3 BÖLGE "AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

22:45: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün selden en çok etkilenenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti, bölgede incelemelerde bulundu. Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'un "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 38 OLDU

21:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: "Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında. Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında."

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

13.15 AFAD: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

ÖLÜ SAYISI 27 OLDU

08:20: AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir."

"RİSK DEVAM EDİYOR"

08:12: Bugün ve Cumartesi günü bölgede yine yağış beklendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Risk devam ediyor" dedi.

"GÖRDÜĞÜM EN AĞIR SEL FELAKETİ"

08:08: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" açıklamasında bulundu.

İL BAZINDA GÖREVLİ OLAN ARAÇ VE PERSONEL SAYISI

08:00: Bartın'da; 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 79 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp

Kastamonu'da; 2466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 19 arama köpeği

Sinop'ta; 1556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 27 ambulans, 154 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeği