  • BIST 1.459,330
  • Altın 489,50
  • Dolar 8,4580
  • Euro 9,9000
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 23 °C
»

Batı Karadeniz’in en eski yerleşim yeri Zonguldak’ta

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bulunan İnönü Mağarası’nda gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında, Batı Karadeniz kıyısındaki en eski yerleşim yeri tespit edildi.
Batı Karadeniz’in en eski yerleşim yeri Zonguldak’ta

Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü’nde bulunan İnönü Mağarası, binlerce yıllık tarihiyle kazı çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 2017 yılında başlayan kazı çalışmaları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Hamza Ekmen’in başkanlığında, Dr. Gülden Özkalalı Ekmen ve araştırma görevlisi Ali Güney ve öğrenciler tarafından devam ediyor. Yerli ve yabancı bir çok arkeoloğun ilgisini çeken mağara, Batı Karadeniz kıyılarındaki ilk yerleşim araştırmalarına dair önemli ipuçları veriyor. Mağarada özellikle M.Ö. 4500-1000 / M.S. 10-12. yüzyıllar içindeki kültürel özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Mağarada son yapılan çalışmalarda 5 ayrı kültürün yaşam alanına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

Dr. Hamza Ekmen, mağaranın Batı Karadeniz’in tarihine yönelik önemli ipuçları verdiğini söyledi. Kültürleri ayrı ayrı incelediklerini ifade eden Dr. Ekmen, şunları söyledi:

"Mağarada günümüze en yakın tarihe ait birinci tabaka Selçuklu ve Bizans dönemlerini kapsıyor. Erken Demir Çağ’ına tarihlenen ikinci tabakada ele geçen buluntular Balkan-Trakya göçlerine ilişkin veriler sunuyor. Geç Tunç Çağı’na tarihlendirilen üçüncü tabakada bulunmuş tohum kalıntıları ve dokumacılıkla ilişkili eserler Ereğli Müzesi’nde sergileniyor. Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen dördüncü tabakada ise süte dayalı bir üretimin günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce yapıldığını gösteren kalıntılar bulundu. İnönü Mağarası’nın beşinci tabakası, mağaranın ilk sakinlerine ait izleri barındırıyor ve Batı Karadeniz kıyısında bugüne kadar sistemli arkeolojik araştırmalarla tespit edilmiş en eski yerleşimi temsil eder. Genel olarak bakıldığında, İnönü Mağarası kazılarında elde edilen buluntu ve kalıntıların niteliği içinde bulunduğumuz coğrafyada tarih öncesi dönemlerde oldukça gelişmiş ve yüksek sanat seviyesine sahip topluluklarının yaşadığına dair güçlü kanıtlar sunuyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sadabad Deresi'ndeki koku ve kirliliğe vatandaşlar tepki gösterdi21 Ağustos 2021 Cumartesi 09:07
  • Özel halk otobüsünün çarptığı kişi ağır yaralandı20 Ağustos 2021 Cuma 23:11
  • Gecekondu alev topuna döndü; yangın yan binanın çatısına sıçradı20 Ağustos 2021 Cuma 22:14
  • Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı20 Ağustos 2021 Cuma 22:13
  • Bakan Özer amcasının taziyesi için Tokat'a geldi20 Ağustos 2021 Cuma 22:12
  • Kadıköy'de Afgan kadınlar için eylem20 Ağustos 2021 Cuma 21:16
  • Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı20 Ağustos 2021 Cuma 21:16
  • Kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi20 Ağustos 2021 Cuma 20:18
  • Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi20 Ağustos 2021 Cuma 20:17
  • Deri sırtlı deniz kaplumbağası canlı görüntülendi20 Ağustos 2021 Cuma 19:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti