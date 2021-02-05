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Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı iddia edilen 34 yaşındaki Filistinli Halid Mahir Nevfel'in, bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edildiği bildirildi.
Batı Şeria'da bir Filistinli, Yahudi yerleşimci saldırgan tarafından şehit edildi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nevfel'in sabah erken saatlerde Kalkilya yakınlarında yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir eve girmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine Er-risen tepesinde kurulan ve çiftlik olarak kullanılan yasa dışı Yahudi yerleşim noktasındaki bir Yahudi yerleşimcinin Nevfel'e ateş açtığı ve Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Nevfel'in üzerinde ve aracında yapılan aramada silah veya bıçak bulunmadığı ifade edildi.

Filistinli kaynaklar ise İsrail ordusunun, Ramallah yakınlarındaki Ras Karkar köyünde ikamet eden Nevfel'in ailesine oğullarının öldürüldüğü bilgisini verdiğini aktardı.

Evli ve 4 yaşında bir çocuk babası olan 34 yaşındaki Nevfel'in Filistin Maliye Bakanlığında görev yaptığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda irili ufaklı yasa dışı Yahudi yerleşim noktası bulunuyor.

Çoğunluğunu fanatik Yahudilerin oluşturduğu bu noktalardaki Yahudi yerleşimciler, işgalin boyunduruğu altındaki Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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