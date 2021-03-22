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Batı Toroslar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Batı Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Batı Toroslar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerindeki yağışların kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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