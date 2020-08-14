  • BIST 1.086
  • Altın 461,223
  • Dolar 7,3579
  • Euro 8,6893
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında endişe ve korku yarattı.
Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında endişe ve korku yarattı.

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolorduya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi.

Belediye ve köy hakının tatbikat konusunda bilgilendirilmediğine dikkati çeken Delihüseyin, köy sakinlerinin sabah saatlerinde karşılarında silahlı askerlerle karşılaşınca neye uğradıklarına şaşırdığını ifade etti.

Daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını belirten Delihüseyin, "Hiçbir şeyden haberi olmayan insanlarımız karşılarında silahlı askerleri görünce doğal olarak korku ve endişeye kapıldı." dedi.

Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda olaya tepki gösterdi. Azizoğlu, Doğu Akdeniz'de gergin anların yaşandığı bir sırada Yunan askeri birliklerin Gökçepınar köyünün içinde tatbikat yapmasının köy sakinlerini derinden üzdüğünü vurguladı.

Azizoğlu, mesajında, "Askeriyenin bir yerlere mesaj göndermek için köyümüzü kullanması, köylü kardeşlerimizi ve bilhassa da evlatlarımızı endişelendiren, korkutan bir tatbikatla köyümüzün içine girmesi, kabul edilebilecek bir olay değildir. Kınıyoruz ve saçma buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada ise Gökçepınar'da yaşanan olayın insan ve azınlık haklarını ayaklar altına alan bir skandal olduğu belirtildi.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hangi ülkede askeri birlikler sivil vatandaşların yaşadığı bir yerleşim biriminde sokaklara inerek silahlı eğitim yapabilir? Kaldı ki burası bir Türk köyü. Anavatanımız ile ülkemiz arasında Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin sıcak çatışmaya dönmesi ihtimalinden endişe ettiğimiz bu dönemde ülkemiz, yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklarda askerini sokağa göndererek kime mesaj vermek istiyor? Bizlere mi, anavatanımıza mı? Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gerildiği bir dönemde askeri sokaklara indirerek Batı Trakya Türk toplumunu korkutmak akıl alır gibi değil. Demokrasi ve insan hakları temelinde kurulmuş Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede bunları yaşamak çok korkutucu."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı14 Ağustos 2020 Cuma 11:51
  • FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi'nin eylemleri gerekçeli kararda14 Ağustos 2020 Cuma 11:50
  • Terör örgütü PKK, hain saldırılarıyla 36 yıldır kan döküyor14 Ağustos 2020 Cuma 11:20
  • Bakan Koca: Onlara daha güvenli şartlar sunalım14 Ağustos 2020 Cuma 10:52
  • Bakan Ersoy: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ile 65 bin eser ait olduğu topraklarda kaldı14 Ağustos 2020 Cuma 10:30
  • PKK'ya ağır darbe: Listeye bir çizik daha14 Ağustos 2020 Cuma 10:08
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 65 bin tarihi eser ele geçirildi14 Ağustos 2020 Cuma 09:59
  • Mehmet Ali Erbil taburcu oldu14 Ağustos 2020 Cuma 09:56
  • Maganda dehşeti: Trafikte kadına saldırı anı kamerada14 Ağustos 2020 Cuma 09:48
  • Türkiye'den ABD, İsrail ve BAE'ye sert tepki14 Ağustos 2020 Cuma 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti